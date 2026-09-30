T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı

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"Ailem Güvende" soruşturması kapsamında T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verildi. Kararın, son 1 yıl içinde ' Lgbt propagandası' niteliği taşıyan 118 içerik nedeniyle verildiği kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu “Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi."