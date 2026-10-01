Manchester City Premier Lig'den ihraç mı olacak?

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Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City ile ilgili süreç, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. "Manchester City ligden atılacak mı, küme düşürülecek mi?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, kulübün geleceğini etkileyebilecek gelişmeler merakla bekleniyor. Manchester City'nin Premier Lig'deki son durumu ve konunun perde arkası haberimizin devamında…

MANCHESTER CITY PREMİER LİG'DEN İHRAÇ EDİLEBİLİR! İNGİLTERE SPOR BAKANI'NDAN ÇARPICI AÇIKLAMA

İngiltere Spor Bakanı Lisa Nandy, Premier Lig'in Manchester City hakkında yürüttüğü finansal usulsüzlük soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. BBC'ye konuşan Nandy, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

"SON DERECE CİDDİ BİR KONU"

Sürecin ağırlığına vurgu yapan Lisa Nandy, Premier Lig tarafından yapılan açıklamanın oldukça net ve sert olduğunu belirtti. Bakan, "Bu son derece ciddi bir konu. Premier Lig'den ihraç edilebilirler" sözleriyle İngiliz devini bekleyen olası yaptırımın boyutuna dikkat çekti.

CITY'NİN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Açıklamasında Manchester City'nin haklarını da hatırlatan Nandy, kulübün karara itiraz etme ve adil şekilde dinlenme hakkı olduğunu vurguladı. Temyiz süreci tamamlanmadan kesin bir yorum yapmak istemediğini dile getiren bakan, sürecin önüne geçecek bir değerlendirmeden kaçındığını söyledi. Nandy, uygulanabilecek en ağır yaptırımın ise gerçekten çok ciddi olduğunun altını çizdi.

"HERKES İÇİN BÜYÜK SONUÇLARI OLUR"

Suçlamaların itiraz sürecinin ardından kesinleşmesi durumunda Manchester City'nin ligden ihraç edilebileceğini yineleyen Nandy, böyle bir kararın futbolun tüm paydaşları açısından çok büyük sonuçlar doğuracağını ifade etti.

"KURALLAR HERKES İÇİN AYNI UYGULANMALI"

Premier Lig kurallarının önemine de değinen İngiltere Spor Bakanı, herkesin açıkça anlayabileceği kurallar olması gerektiğini belirtti. Nandy, bu kurallara uyulması, tüm kulüplere eşit şekilde uygulanması ve ihlal halinde hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

GÖZLER İTİRAZ SÜRECİNDE

Lisa Nandy'nin açıklamalarının ardından futbol dünyasının gözü, Manchester City'nin itiraz sürecine çevrildi. Son yıllarda Premier Lig'e damga vuran İngiliz ekibinin geleceğini belirleyecek gelişmeler, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.