Manchester City Brighton maçı hangi kanalda, Manchester City Brighton maçı nereden CANLI izlenir? Ferdi Kadıoğlu M. City Brighton maçında oynuyor mu?

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Manchester City – Brighton maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Manchester City – Brighton maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

MANCHESTER CİTY BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Brighton arasındaki İngiltere Lig Kupası karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY BRİGHTON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

MANCHESTER CİTY BRİGHTON MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

MANCHESTER CİTY BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.30’da, İngiltere yerel saatiyle ise 19.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

MANCHESTER CİTY BRİGHTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Manchester City’nin iç saha maçlarını oynadığı Etihad Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Manchester City, taraftarı önünde kupada bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, Brighton ise deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

İngiltere Lig Kupası’nda karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda beraberlik olması halinde tur atlayan takım doğrudan penaltı atışlarıyla belirleniyor.

LİG KUPASI’NIN EN BAŞARILI EKİPLERİNDEN

Manchester City, İngiltere Lig Kupası’nı sekiz kez kazanarak bu turnuvanın en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. City, 2018-2021 yılları arasında kupayı üst üste dört kez kazanarak dikkat çekici bir seri yakalamıştı. Brighton ise son yıllarda Premier Lig’de gösterdiği performansla adından söz ettiren ve genç yeteneklere verdiği önemle tanınan bir kulüp.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.

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