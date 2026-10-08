Maltepe'de çöken bina SON DURUM: Maltepe bina çökmesinde ölü, yaralı var mı, kaç kişi yaşıyordu? Maltepe'de bina neden çöktü?

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürerken, olayın ardından binanın durumu ve çökme sonrası yaşanan gelişmeler merak konusu oldu. Peki, Maltepe bina çökmesinde ölü, yaralı var mı, kaç kişi yaşıyordu? Maltepe'de bina neden çöktü? Detaylar...

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA SON DURUM

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katında sabaha karşı çökme meydana geldi. Olayın ardından ekipler enkazda arama kurtarma çalışması başlatırken, enkaz altındaki 12 kişiden 6'sı yaralı olarak kurtarıldı. Binanın kalan kısmının da çökme riski bulunduğu belirtildi.

MALTEPE BİNA ÇÖKMESİNDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen çökme sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi.

Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki 12 kişiden 6'sı yaralı olarak kurtarıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, binanın kalan kısmının da çökebileceğini belirterek, "Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı. Binanın kalan kısmı da çökebilir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da çökme yaşanan binayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

MALTEPE ÇÖKEN BİNADA KAÇ KİŞİ YAŞIYORDU?

Kayıtlara göre ilk 3 katı çöken binada 12 daire bulunuyordu ve apartmanda 33 kişinin yaşadığı ifade edildi. Çökme yaşanmayan üst katlarda bulunan kişiler olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edildi.

Çöken 3 katta ise dükkan ve 4 daire bulunduğu İstanbul Valisi Davut Gül tarafından açıklandı. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği de öğrenildi.

MALTEPE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen çökme sonrası binanın neden çöktüğüne ilişkin verilen bilgiler arasında, yapının 1987 yılında yapıldığı ve üst 2 katının kaçak olduğu açıklamaları yer aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı. Binanın kalan kısmı da çökebilir" açıklamasında bulundu.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise "Çöken binanın üst 2 katı kaçak" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Çökme sonrasında binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapının tamamen çökme ihtimaline karşı bölgede önlemler artırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır.

Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."

Öte yandan çökme yaşanan binayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

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