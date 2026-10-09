Maltepe'de çöken bina neden çöktü, eski miydi, hasarlı mıydı? Maltepe'de çöken bina hakkında ne açıklama yapıldı?

Maltepe'de yaşanan bina çökmesinin ardından gözler olayın nedenine ve binanın geçmişine çevrildi. Yapının eski ya da hasarlı olup olmadığı, çöküşün hangi nedenle meydana geldiği ve yetkililerin konuya ilişkin nasıl bir değerlendirme yaptığı gündemdeki sorular arasında yer alıyor. “ Maltepe'de çöken bina daha önce hasarlı mıydı?”, “Bina neden çöktü?” ve “Yetkililerden son dakika açıklaması geldi mi?” sorularına yanıt aranıyor. Olayla ilgili açıklamalar ve yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, olayın ilk anlarında yaptığı açıklamada binada üstteki iki katın kaçak olduğunu duyurmuştu. Bina hakkında daha önce herhangi bir ihbar almadıklarını dile getiren Köymen, "Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak yapılmış." dedi.

Öğle saatlerinde ise tablodaki eksikler tamamlanmaya başladı ve dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Alınan bilgilere göre binanın 4 katı kaçak, giriş ve iki katı ise yasal. Bina ilk yapılırken bir, sonradan 3 kat eklendi. 1987 yapımı binanın ilk izni o dönem Maltepe Belediyesi'nin henüz kurulmaması nedeniyle Kartal Belediyesi'nden alındığı ifade edildi.

“33 KİŞİ YAŞIYORDU”

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek ilk incelemelerde bulunmuş ve açıklama yapmıştı. Binanın 1987 yılında yapıldığı bilgisini veren Gül, “Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor.” diyerek şunları anlatmıştı: "Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş. Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik."

İBB BAŞKANVEKİLİ: BİNADA KAYMA VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, saat 06.00'dan bu yana arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için dinleme yapıldığını ifade eden Aslan, "Emniyet tedbirleri alınmış durumda. Diğer yurttaşlarımız hastaneye kaldırıldı. Binada hafif bir kayma var. Çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldık." dedi.

Binanın 1987 yılında inşa edildiğini belirten Aslan, "Bu tür vakalarla karşı karşıya kalabiliriz. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın, Ekrem başkanımızın söylediği bir şey var; 99 öncesi yapılan binaları hızlıca dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Nuri Aslan, "Devlet her şeyi yapmaya hazır, milletin de bu konuda hareket etmesine ihtiyacımız var. İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul'da bir problem olduğunda beka problemi demek." dedi.

ALT KATINDA TEKSTİL ATÖLYESİ VARDI

Binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu. Binanın yan tarafına yapılan terasın kolonlarındaki yıpranma dikkat çekiyor.