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Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde genel sekreter olarak çalışıyor. Aziz Yıldırım'ın 2000'den bu yana kurduğu yönetimlerde yer alan eski basketbol antrenörü, 22 Kasım 2026'da kendisine atfedilen "11 puanlık fark kapanmaz" sözlerini yalanlayınca yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım 2026'da Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sosyal medyada, Uslu'nun lider Galatasaray ile aradaki farkın artık kapanmayacağını söylediği iddiası dolaşmaya başladı.

MAHMUT USLU NE İŞ YAPIYOR?

Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün genel sekreteri. Bir süre Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetim kurulunda da yer aldı. 23 Temmuz 2026'daki olağanüstü genel kurulda bu kurulun yeni döneminde görev almamayı tercih etti; kulüp aynı gün yaptığı açıklamada Uslu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevine devam ettiğini duyurdu.

Spor yöneticiliğinin yanında iş dünyasından tanınan bir isim. Yönetimde bulunduğu yıllarda kulübe idari işlerin yanında maddi destek de verdi.

MAHMUT USLU KİMDİR?

Mahmut Uslu, tam adıyla Mahmut Nedim Uslu, eski bir basketbol antrenörü ve iş insanı. Fenerbahçe'nin 8988 numaralı üyesi. Kulüpte adı en çok Aziz Yıldırım'la birlikte anılıyor: Yıldırım'ın 2000 seçimiyle başlayan başkanlık döneminde yönetime girdi, yıllarca asbaşkanlık ve genel sekreterlik yaptı, kulübün sözcülüğünü de üstlendi.

Uslu'nun kulüpteki resmi görevi, Ali Koç'un 2018'de başkan seçilmesiyle sona erdi. Aziz Yıldırım 2026'daki olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçilince Uslu da genel sekreterlik koltuğuna döndü.

MAHMUT USLU KAÇ YAŞINDA?

Mahmut Uslu 79 yaşında. 21 Ağustos 1947'de doğdu.

MAHMUT USLU NE DEDİ?

Mahmut Uslu, Kocaelispor maçının ertesi günü yaptığı açıklamada kendisine ait olduğu öne sürülen sözlerin asılsız olduğunu söyledi. Uslu'ya göre bu sözler önce sosyal medyada yayıldı, sonra bazı yayın organlarında doğrulanmadan haber yapıldı.

Maçtan sonra hiçbir açıklama yapmadığını ve kimseyle konuşmadığını belirten Uslu, adının gerçekleri çarpıtmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini de ekledi. Açıklamasını, Fenerbahçe'nin karakterinde pes etmenin olmadığını söyleyerek bitirdi.

Defne Ela Güneş Haberler.com

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MAHMUT USLU FENERBAHÇE'DE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Uslu'nun sporla bağı basketbolla başladı. 1980-1982 arasında Efes Pilsen'i, 1985-1986 sezonunda da Fenerbahçe erkek basketbol takımını çalıştırdı.

2000'den sonra Aziz Yıldırım'ın yönetimlerinde önce asbaşkan oldu, ardından genel sekreterlik görevine geçti. Kulübün erkek ve kadın basketbol şubelerinin kurumsallaşması ile bu şubelerin sponsorluk işleri onun sorumluluğundaydı. 2018'de yönetimden ayrıldı, 2026'da yeniden genel sekreter oldu. Temmuz 2026'dan bu yana Futbol A.Ş. yönetiminde yer almıyor.

MAHMUT USLU NEDEN CEZA ALDI?

Mahmut Uslu, Ağustos 2026'da Gençlerbirliği maçının ardından hakem kararlarıyla ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza aldı. Kurul, Uslu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

Karar itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulu'nda görüşüldü. Kurul, 28 Ağustos 2026'da oy çokluğuyla hak mahrumiyetini de para cezasını da kaldırdı.