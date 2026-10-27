Luis de la Fuente kimdir? Johan Cruyff Ödülü'nü alan İspanya hocası hangi kupaları kazandı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Temmuz 2026'da New Jersey'deki finalde Arjantin'i uzatmada Ferran Torres'in golüyle 1-0 yenen İspanya, 2010'dan sonra ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Takımın başındaki Luis de la Fuente o gün 65 yaşını 28 gün geçmişti; Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik direktör artık o.

Üç ay sonra ödül de geldi. De la Fuente, 26 Ekim 2026 gecesi Londra'da yapılan Ballon d'Or töreninde Johan Cruyff Ödülü'nü aldı.

LUIS DE LA FUENTE JOHAN CRUYFF ÖDÜLÜ'NÜ NEDEN ALDI?

Luis de la Fuente, Johan Cruyff Ödülü'nü İspanya'yı 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıdığı için aldı. Ödül, yılın en iyi erkek teknik direktörüne veriliyor. Aynı törende kadınlarda yılın teknik direktörü Barcelona'nın hocası Pere Romeu seçildi. İspanya kalecisi Unai Simon Yaşin Ödülü'nü kazandı, Ballon d'Or ise Harry Kane'e gitti.

LUIS DE LA FUENTE KİMDİR?

Luis de la Fuente, Aralık 2022'den bu yana İspanya A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran İspanyol teknik direktör ve eski sol bek. Tam adı Luis de la Fuente Castillo. İspanya Futbol Federasyonu onu 8 Aralık 2022'de, istifa eden Luis Enrique'nin yerine getirdi.

A takımdan önce federasyonda genç milli takımları çalıştırdı: 2013-2018 arasında 19 yaş altı, 2018-2022 arasında 21 yaş altı milli takımın başındaydı. Federasyondan önceki durakları Portugalete, Aurrerá de Vitoria, Bilbao Athletic ve Alavés oldu. Temmuz 2011'de geldiği Alavés'te ekim ayında görevden alındı.

LUIS DE LA FUENTE KAÇ YAŞINDA?

Luis de la Fuente 65 yaşında. 21 Haziran 1961'de doğdu.

LUIS DE LA FUENTE NERELİ?

Luis de la Fuente, İspanya'nın La Rioja bölgesindeki Haro kasabasında doğdu. Futbola Haro Deportivo'da başladı, ardından Athletic Bilbao'nun altyapısına geçti. Haro Belediyesi Ocak 2023'te belediyenin futbol sahasına onun adını verdi. Kasaba ona 2015'te "Jarrero Ilustre" (seçkin Harolu) unvanını da vermişti.

LUIS DE LA FUENTE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Luis de la Fuente sol bek olarak oynadı ve kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçirdi. A takımdaki ilk maçına 8 Mart 1981'de Valencia deplasmanında çıktı. 1982-83 ve 1983-84 sezonlarında üst üste iki La Liga şampiyonluğu yaşadı, ikinci sezonda Kral Kupası da geldi.

1987'de Sevilla'ya geçti ve orada dört sezon oynadı. 1991'de Athletic'e döndü, 1993-94 sezonunu Alavés'te tamamladıktan sonra futbolu bıraktı. La Liga'da 13 sezonda 254 maça çıktı, 6 gol attı.

LUIS DE LA FUENTE HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Luis de la Fuente teknik direktör olarak ilk büyük kupasını 2015'te Yunanistan'daki 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kazandı. 2019'da İtalya'daki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'yı 2-1 yendi. 2021'de oynanan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ise finalde Brezilya'ya 2-1 yenilip gümüş madalya aldı.

A takımdaki ilk kupa 2023'te Uluslar Ligi'nden çıktı: Rotterdam'daki finalde Hırvatistan'la 0-0 berabere kalan İspanya, penaltılarda 5-4 kazandı. 2024'te Berlin'deki Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere 2-1 yenildi, 2026'da da Dünya Kupası geldi. IFFHS onu 2024 ve 2025'te dünyanın en iyi milli takım teknik direktörü seçti.