Liseler ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile liseler hangi gün başlayacak?

Lgs tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine çevrildi. Liseye geçiş yapacak öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca öğrenci ve veli, okulların hangi gün açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim takvimi, liselerde derslerin başlayacağı tarihi ve dönem içerisindeki ara tatil süreçlerini netleştirdi. Peki Liseler ne zaman açılacak? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile liseler hangi gün başlayacak? sorusunun yanıtı ve MEB takviminde yer alan önemli tarihler…

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre liselerde yeni eğitim dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye genelindeki resmi ve özel liselerde eğitim faaliyetleri aynı tarihte başlayacak. Böylece lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak.

Özellikle LGS tercih sürecini tamamlayarak ilk kez liseye başlayacak öğrenciler için yeni dönem, farklı bir eğitim ortamına geçiş anlamı taşıyor. Öğrenciler, kayıt işlemlerinin ardından belirlenen tarihte okullarında eğitimlerine başlayabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda okulların açılış tarihinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Öğrenci ve velilerin eğitim planlamalarını MEB tarafından ilan edilen takvim esas alınarak yapmaları önem taşıyor.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ İLE LİSELER HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

MEB'in resmi takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında liselerde eğitim 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Yeni eğitim döneminde öğrencileri bekleyen ara tatil tarihleri de belli oldu. Takvime göre eğitim yılı içerisinde iki ara tatil uygulanacak.

Birinci ara tatil

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte kısa bir dinlenme sürecinin ardından yeniden ders başı yapacak.

İkinci ara tatil

İkinci dönemde uygulanacak ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler takip eden haftada eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim takvimi, öğrencilerin eğitim sürecini planlamaları ve velilerin yıl içerisindeki programlarını oluşturabilmeleri açısından yol gösterici nitelik taşıyor.

LGS tercih sonuçlarının ardından liseye yerleşen öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim yılı boyunca uygulanacak ara tatiller ise MEB'in ilan ettiği resmi takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğrenci ve velilerin olası değişiklikler konusunda yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.