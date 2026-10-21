Lille teknik direktörü kim, Davide Ancelotti kimdir, babası kim? Lille teknik direktörü Ancelotti'nin oğlu mu?

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Davide Ancelotti, Haziran 2026’da Lille’in başına geçti. Uzun yıllar babasının teknik ekibinde Avrupa’nın dev kulüplerinde görev alan genç çalıştırıcı, Botafogo’nun ardından kariyerindeki ikinci teknik direktörlük deneyimini Lille’de yaşıyor. İşte Davide Ancelotti’nin hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

LİLLE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Lille’in teknik direktörü İtalyan çalıştırıcı Davide Ancelotti. Fransız kulübü, 1 Haziran 2026’da Bruno Genesio’nun yerine Ancelotti’yi göreve getirdiğini açıkladı ve genç teknik adamla iki yıllık sözleşme imzaladı. Lille, geçen sezon Genesio yönetiminde Ligue 1’i 61 puanla üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini almıştı.

DAVİDE ANCELOTTİ KİMDİR?

Davide Ancelotti, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti’nin oğlu. Babasının teknik ekibinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra baş antrenörlüğe adım atan Ancelotti, Lille’e atandığında 36 yaşındaydı. Lille, genç teknik adamın uluslararası deneyimi ve modern futbol anlayışının kulübün gelecek planlarıyla örtüştüğünü vurguladı.

DAVİDE ANCELOTTİ’NİN KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Paris Saint-Germain’de başlayan Davide Ancelotti, burada babasının ekibinde kondisyon antrenörü olarak görev yaptı ve Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Real Madrid’de aynı görevi üstlendi. 2016’da UEFA A lisansını alan Ancelotti, Bayern Münih’te (2016-2017) ve Napoli’de (2018-2019) yardımcı antrenörlük yaptı, ardından Everton’da (2019-2021) Premier Lig tecrübesi edindi.

REAL MADRİD’DE BÜYÜK BAŞARILAR

Davide Ancelotti, 2021-2025 yılları arasında babasıyla birlikte yeniden Real Madrid’de görev aldı. Bu dönemde İspanyol devinin teknik ekibinde iki UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir Kıtalararası Kupa kazandı. Ardından Brezilya Milli Takımı’nda babasının yardımcılığını üstlendi.

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ BOTAFOGO

Davide Ancelotti, baş antrenörlük kariyerine Temmuz 2025’te Brezilya ekibi Botafogo’da başladı. Takımı Brezilya liginde altıncı sırada bitiren genç çalıştırıcı, aynı yılın aralık ayında görevinden ayrıldı.

LİLLE’DE BURAK YILMAZ İDDİASI

Ancelotti’nin atanmasından önce, Lille’in teknik direktör adayları arasında Türk futbolunun eski golcülerinden Burak Yılmaz’ın da bulunduğu iddia edilmişti. Lille ise tercihini Davide Ancelotti’den yana kullandı.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Davide Ancelotti yönetimindeki Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Stade Pierre-Mauroy’da Galatasaray’ı ağırlayacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ancelotti, maç öncesi açıklamasında milli kaleci Berke Özer’in Galatasaray karşısında forma giyeceğini duyurdu.