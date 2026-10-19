Lille Galatasaray maçı seyircisiz mi oynanacak, Lille Galatasaray maçı ertelenecek mi?

Lille Galatasaray maçı ertelenecek mi sorusuna Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'den net bir yanıt geldi. Nunez, bu hafta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının ertelenmeyeceğini ve iptal edilmeyeceğini açıkladı. Ancak sokağa çıkma yasağının maç gününü de kapsaması, karşılaşmanın seyircili oynanıp oynanmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Lille - Galatasaray maçı seyircisiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

LİLLE GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

LİLLE GALATASARAY MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Hayır. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülkede yaşanan olayların ardından gündeme gelen erteleme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı. Nunez, bu hafta oynanacak Paris Saint-Germain - Barcelona ve Lille - Galatasaray maçlarının iptal edilmesinin söz konusu olmadığını ve maçların oynanmaya devam edeceğini söyledi. UEFA'dan da karşılaşmanın tarihi ya da yeriyle ilgili herhangi bir değişiklik açıklanmadı.

Lille - Galatasaray maçının seyircisiz oynanacağına dair resmi bir karar bulunmuyor. Ancak Fransa'da protesto gösterilerinin kontrolden çıkmasıyla birlikte Lille'in de aralarında bulunduğu kuzey kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, iki gün boyunca 20.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te, Fransa saatiyle ise 18.45'te başlayacağı için maçın ikinci yarısı yasağın başladığı saate denk geliyor. Bu durumun maçın seyirci düzenine nasıl yansıyacağı, UEFA ve Fransız yetkililerinin yapacağı açıklamalarla netlik kazanacak.

FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Fransa'da son günlerde düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce kişi sokaklara döküldü ve bazı kentlerde olaylar kontrolden çıktı. Bunun üzerine Fransız yetkilileri, Lille dahil kuzey kentleri için sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Kararın, bugün ve yarın 20.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli olacağı açıklandı.

GALATASARAY UEFA'YA BAŞVURUYOR

Galatasaray yönetimi, Fransa'da tırmanan toplumsal olaylar nedeniyle UEFA'ya resmi başvuruda bulunma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulübün başvurusunun temel amacı, maçın oynanacağı bölgedeki güvenlik koşullarının yeniden değerlendirilmesi ve takımın kamp süreci ile maç günü için ek güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını sağlamak. Kulüp, Fransa'ya gidecek kafilenin ve deplasman taraftarlarının can güvenliğinin en üst düzeyde korunmasını talep edecek.

GALATASARAY TARAFTARLARINA ÖZEL KURALLAR

Lille Kulübü, karşılaşma öncesinde Kuzey Valiliği tarafından maça özel güvenlik düzenlemeleri getirildiğini daha önce duyurmuştu. Buna göre Galatasaray taraftarlarının, kendilerine ayrılan deplasman tribünü dışında kulübü temsil eden forma, atkı ya da benzeri simgelerle stadyuma ve çevresine girmesine izin verilmeyecek. Kurallara uymayan taraftarların stadyuma alınmayabileceği ve biletlerinin iptal edilebileceği belirtilmişti.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Lille - Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te Pierre-Mauroy Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak, ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybeden Galatasaray, Fransa'da Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.