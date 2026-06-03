LGS’ye hangi okulda gireceğim 2026?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında sınava girecek binlerce öğrenci, sınav merkezlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle "2026 LGS’ye hangi okulda gireceğim?" ve "Lgs sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Adaylar, sınava katılacakları okul bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. İşte LGS sınav yeri sorgulama ekranı ve detaylar...

LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! 2026 LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, SINAV YERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS sınav giriş yerlerinin e-Okul sistemi üzerinden yayımlandığını duyurdu. Öğrenciler, sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin giriş bilgileri erişime açıldı. Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile birlikte sınava gireceği okul, bina, salon ve sıra numarası yer alıyor. Adaylar, belgede belirtilen sınav merkezinde ve kendilerine ayrılan salonda sınava katılacak.

LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, sınav giriş belgelerini görüntüleyerek sınava girecekleri okul bilgilerine ulaşabiliyor.

Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için öğrencilerin sınav merkezlerini önceden kontrol etmeleri ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları öneriliyor.

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını duyurduğu LGS'nin tarihini güncelledi. Yapılan değişiklikle birlikte sınavın 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacağı açıklandı.

Kararın, aynı tarihlerde oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları ve oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak alındığı belirtildi.

SINAV OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

LGS'nin oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre;

• Birinci Oturum (Sözel Bölüm): Saat 09.30

• İkinci Oturum (Sayısal Bölüm): Saat 11.30

olarak uygulanacak.

Öğrencilerin sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

MEB'DEN SINAV ÖNCESİ YENİ KARAR

Bakanlık ayrıca sınav hazırlıklarının sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verileceğini açıkladı.

Bu kapsamda okullarda sınav düzenlemeleri yapılacak, öğretmenler ise bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2026 LGS başvuruları, 23 Mart ile 10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıf öğrencileri, sınavla öğrenci alan liselere yerleşebilmek için başvurularını belirtilen tarihlerde tamamladı.

Şimdi ise gözler 13 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava çevrilmiş durumda. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini kontrol ederek sınava girecekleri okul bilgilerini öğrenebiliyor.

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