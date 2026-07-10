LGS’ye girmeyen öğrenciler nasıl tercih yapacak? Sınavsız lise tercihi nasıl yapılır?

Lgs tercih sürecinde merkezi sınava girmeyen ya da sınav puanıyla tercih yapmayan öğrencilerin hangi liselere ve hangi kriterlere göre yerleşeceği, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen yerel yerleştirme sistemi kapsamında öğrenciler, ikamet adresi başta olmak üzere belirlenen resmi kriterler doğrultusunda sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştiriliyor. İşte MEB'in açıkladığı yerel yerleştirme sistemine ilişkin resmi bilgiler…

LGS’YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NASIL TERCİH YAPACAK?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında merkezi sınava girmeyen öğrenciler veya merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı yerel yerleştirme sistemi kapsamında tercih yapabiliyor.

Bu sistemde öğrencilerin yerleştirme işlemleri, MEB tarafından belirlenen resmi kriterlere göre gerçekleştiriliyor. Yerel yerleştirme sürecinde öğrenciler; ikamet adresi, okul başarı puanı ve özürsüz devamsızlık gün sayısı esas alınarak tercih ettikleri okullara yerleştiriliyor.

Yerleştirme sırasında adaylar arasında eşitlik oluşması halinde ise sırasıyla 8'inci sınıf, 7'nci sınıf ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanları dikkate alınıyor.

Yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler; Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini tercih edebiliyor. Bu okulların kayıt alanları ise il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul türü, kontenjan ve konum dikkate alınarak oluşturuluyor.

Öğrencilerin hangi kayıt alanında bulunduğu, tercih döneminde e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

SINAVSIZ LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Sınavsız lise tercihleri, MEB'in yerel yerleştirme sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sistemde öğrenciler adrese dayalı kayıt alanlarına göre belirlenen okulları tercih ediyor.

Tercih ekranında okullar üç farklı renkle gösteriliyor. Bu renkler, okulun öğrencinin kayıt alanına göre konumunu ifade ediyor.

Yeşil renkli okullar, öğrencinin ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanındaki okulları gösteriyor. Yerel yerleştirmede öncelik aynı kayıt alanında bulunan öğrencilere verildiği için yeşil renkli okullar yerleşme açısından avantaj sağlıyor.

Mavi renkli okullar, komşu kayıt alanındaki okulları ifade ediyor. Bu okullarda öncelik ilgili komşu kayıt alanında ikamet eden öğrencilere tanınıyor. Kontenjan kalması halinde diğer öğrenciler de yerleşebiliyor.

Kırmızı renkli okullar ise öğrencinin kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışında kalan okulları, ayrıca il dışındaki okulları kapsıyor. Bu okullarda da öncelik bulundukları kayıt alanındaki öğrencilere veriliyor. Yeterli kontenjan bulunması durumunda diğer kayıt alanlarından başvuran öğrenciler de yerleşme hakkı elde edebiliyor.

Yerel yerleştirme süreci boyunca tüm işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi usul ve esaslar doğrultusunda yürütülüyor. Öğrenciler kayıt alanlarını ve tercih edebilecekleri okulları tercih döneminde e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.