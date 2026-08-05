LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2026 (MEB.GOV.TR) MEB e-okul LGS yerleştirme sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında gerçekleştirilen lise yerleştirme sürecinin sonuçlarını erişime açtı. Aynı zamanda yerleştirme işlemlerinin ardından oluşan boş kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Tercih sürecini tamamlayan öğrenciler, yerleştirme bilgilerine MEB'in resmi sorgulama ekranı ile e-Okul sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Peki, MEB e-okul LGS yerleştirme sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, sınavla öğrenci alan liseler için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'üne yerleştirme yapıldı. Böylece sınavla öğrenci alan okullardaki doluluk oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.

Yerel yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 94,53'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti. Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin ise yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşme hakkı elde etti.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre yerel yerleştirme kapsamında tercih yapan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercih ettiği okula yerleşirken, öğrencilerin yüzde 94,53'ü ilk üç tercihi içerisinde bulunan okullardan birine kayıt hakkı kazandı.

2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik başarı diliminde yer alan öğrencilerin kendi illerindeki okullara yerleşme oranı yüzde 89,06 olarak açıklandı. Tüm öğrenciler dikkate alındığında ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı yüzde 92,93 oldu.

Ayrıca yüzde 5'lik başarı diliminde bulunan öğrenciler 81 ilde yer alan 760 okula yerleşirken, yüzde 10'luk dilimde bulunan öğrenciler ise Türkiye genelinde 81 ilde bulunan 1.193 okula yerleştirildi.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB E-OKUL LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

LGS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının sonuç sorgulama sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Sonuç sorgulaması için adayların;

T.C. Kimlik Numarası,

Okul Numarası,

Doğum Tarihi (Gün, Ay, Yıl)

bilgilerini eksiksiz şekilde sisteme girmesi gerekiyor.

Sorgulama işlemi, https://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra öğrenciler yerleştirme bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden de ulaşabiliyor.

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açık kalan kontenjanlar için yerleştirmeye esas nakil süreci başlayacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de aynı süreç içerisinde nakil başvurusunda bulunabilecek.

Her iki nakil döneminde;

Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul,

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul,

Pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara ilk yerleştirmede yerleşen öğrenciler, nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmadan başvuru yapabilecek.

İlk yerleştirmede herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler ise yerleştirmeye esas nakil başvurularında ilk iki tercihini kayıt alanındaki okullardan yapmak şartıyla en fazla üç okul tercih edebilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek.

1. NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Birinci nakil yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

2. NAKİL TAKVİMİ

İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

İL/İLÇE YERLEŞTİRME BAŞVURULARI

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca boş kalan kontenjanlara yönelik başvurular alınacak.

YATILILIK BAŞVURU TAKVİMİ

Okul ve kurumlar tarafından yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan bilgilerine resmi sonuç ekranı üzerinden erişebileceğini duyurdu. Yerleştirme ve nakil süreçleri, Bakanlık tarafından açıklanan takvim doğrultusunda sürdürülecek.