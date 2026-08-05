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Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı

Ronaldo garajını açtı! Milyon dolarlık arabaları ortaya çıktı
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, lüks otomobil koleksiyonunu “My toys” notuyla paylaştı. Yıldız futbolcunun garajındaki milyon dolarlık araçlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Futbol kariyerindeki başarıları kadar özel hayatı ve lüks yaşam tarzıyla da sık sık gündeme gelen Cristiano Ronaldo, bu kez garajındaki otomobilleriyle dikkat çekti.

Lüks araçlara olan tutkusu bilinen Portekizli yıldız, milyonlarca dolar değerindeki otomobil koleksiyonundan bir bölümü takipçileriyle paylaştı. Ronaldo, araçlarının yer aldığı karelere “My toys” notunu düştü.

Garajında yer alan birbirinden özel otomobiller hayranlarının ilgisini çekerken, koleksiyonun toplam değerinin ne kadar olduğu da merak konusu oldu.

Georgina Rodriguez ile uzun süredir devam eden ilişkisi ve gösterişli yaşam tarzıyla da magazin gündeminde yer alan Ronaldo, sahip olduğu lüks araçlarla bir kez daha adından söz ettirdi.

Kaynak: Haberler.com
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