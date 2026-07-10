LGS TERCİH KILAVUZU 2026: LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lgs tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci için tercih süreci resmen başlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), lise tercih dönemine ilişkin tüm ayrıntıları içeren 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Peki, Lgs tercihleri ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

LGS TERCİH KILAVUZU 2026

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, LGS kapsamında yapılacak tüm tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin resmi esasları içeriyor.

Kılavuza göre öğrenciler tercih sürecinde;

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulları,

Yerel yerleştirme kapsamındaki okulları,

Pansiyonlu okulları,

kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda tercih edebilecek.

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından tercihlerin okul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekiyor. Yerleştirme işlemleri ise MEB tarafından açıklanan takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Evet. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın yayımladığı kılavuzda;

Tercih tarihleri,

Yerleştirme esasları,

Okul kontenjanları,

Başvuru süreci,

Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih,

Nakil sürecine ilişkin bilgiler

resmi olarak duyuruldu.

LGS kapsamındaki tüm tercih işlemleri, kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda yürütülecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 takvimine göre LGS tercih süreci 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.

Tercihler 24 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Öğrenciler tercihlerini belirtilen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra tercihlerin okul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekecek.

Tercih sürecinde öğrenciler; sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve MEB tarafından yayımlanan kontenjan bilgilerini dikkate alarak tercih listelerini oluşturabilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS merkezi sınav sonuçları açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Aynı tarihte birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte öğrenciler yerleştikleri okulları öğrenebilecek, boş kalan kontenjanlar ise MEB tarafından ilan edilecek.

LGS kapsamında tüm tercih, yerleştirme ve nakil işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile açıklanan resmi takvim doğrultusunda yürütülecek.