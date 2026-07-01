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LGS SONUÇLARI 2026: LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

LGS SONUÇLARI 2026: LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
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13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS'nin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığından gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın değerlendirme süreci devam ederken, adaylar ve veliler "LGS sonuçları açıklandı mı?" ve "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 LGS sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin resmi bilgiler.

13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevirdi. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla tamamlanan sınavın ardından değerlendirme süreci devam ederken, adaylar sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. Peki,  Lgs sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Detaylar...

LGS SONUÇLARI 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak.

13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanan merkezi sınavın ardından başlayan değerlendirme süreci, Bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda tamamlanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler puan ve yerleştirmeye esas bilgilerine resmi sorgulama ekranları üzerinden ulaşabilecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise lise tercih süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı resmi takvime göre 2026 LGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre sonuçlar 10 Temmuz 2026 Cuma günü ilan edilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, resmi sorgulama ekranları üzerinden bilgilerine erişebilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığının resmi sınav takvimine göre 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih 10 Temmuz 2026 Cuma olarak duyuruldu.

Bakanlık tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda sonuçlar bu tarihte erişime açılacak. Sonuç açıklama sürecine ilişkin resmi tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvimde yer alıyor.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar puanlarını ve sınav sonuç bilgilerini resmi sistemler üzerinden görüntüleyebilecek.

LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 LGS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla da ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih süreci de Bakanlığın belirlediği resmi takvim kapsamında yürütülecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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