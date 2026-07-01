Haberler

Kaza yapan sürücüye yardım ederken akıma kapılan Furkan, balayından döndüğü gün öldü

Kaza yapan sürücüye yardım ederken akıma kapılan Furkan, balayından döndüğü gün öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücüye yardım etmek isteyen Furkan Alan, kopan yüksek gerilim hattına basarak akıma kapıldı ve hayatını kaybetti. Geçen hafta evlenen ve balayından dönen genç adamın ölümü ailesini yasa boğdu.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücüye yardım etmek isterken kopan yüksek gerilim hattına basıp akıma kapılan ve hayatını kaybeden Furkan Alan'ın (27), geçen hafta evlendiği ve balayından dün döndüğü öğrenildi. Alan'ın, ağabeyini almaya iş yerine giderken meydana gelen olayda ölümü, ailesini yasa boğdu.

Kaza, dün akşam, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana geldi. Onur Uslu'nun (29) direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 AJF 701 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı. Direk devrildi, mahalleyle bölgeye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı kopup yola düştü. Bu sırada, kullandığı 16 BYU 207 plakalı otomobiliyle bölgeden geçen Furkan Alan, kaza yapan Onur Uslu'ya yardım etmek istedi. Aracını park eden Alan, yaralının yanına giderken, cep telefonuyla da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. Bu sırada elektrik teline basan Alan, akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Furkan Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alan'ın cenazesi, jandarma ekipleri ve savcılığın olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Uslu ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

AĞABEYİNİ ALMAYA GİDİYORDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölen Furkan Alan'ın geçen hafta evlendiği, eşiyle balayına gittikten sonra dün Bursa'ya döndüğü, ortağı olan ve toz boya satan ağabeyi Alperen Alan'ı almak için iş yerine gitmek için yola çıktığı bildirildi. Alan'ın cenazesi, bugün Bursa'da toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Deprem etkisi yaratan kulis! CHP'nin kalesi AK Parti'ye geçiyor
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini Haberler.com'a bozdu

Skandal sözlerle gündem olan rektörden ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike