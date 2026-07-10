LGS OKUL SIRALAMALARI 2026: Okulların yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında tercih dönemine artık sayılı günler kaldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, tercih listelerini oluşturabilmek için özellikle taban puanlar, yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgilerini yakından takip ediyor. 2026 yerleştirme döneminde adaylar; Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında tercih yapacak. Ancak 2026 yılına ait taban puanları henüz oluşmadığı için adaylar, tercihlerini 2025 yılı yerleştirme verilerini referans alarak gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı tercih takvimi ve e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak resmi bilgiler, tercih sürecinin en önemli rehberi olacak.

LGS OKUL SIRALAMALARI 2026

2026 LGS tercih döneminde öğrencilerin en fazla araştırdığı konuların başında okul sıralamaları, taban puanları ve yüzdelik dilimler geliyor. Ancak adayların dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor.

2026 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Çünkü bu veriler, tercih süreci tamamlandıktan ve yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra oluşuyor. Dolayısıyla 2026 tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerini esas alarak tercih listelerini hazırlayacak.

MEB tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarının ardından 2026 yılına ait güncel taban puanları ve başarı sıralamaları da netleşmiş olacak.

Tercih yaparken yalnızca puana değil, yüzdelik dilime göre değerlendirme yapılması uzmanlar tarafından daha sağlıklı bir yöntem olarak gösteriliyor.

OKULLARIN YÜZDELİK DİLİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılına ait yüzdelik dilimler, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak.

Bu nedenle tercih sürecinde adaylar, 2025 yılı yerleştirme sonuçlarında oluşan yüzdelik dilimleri referans alacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ise 2026 yılına ait güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB tarafından ilan edilecek.

Tercih döneminde kullanılacak resmi veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

LGS TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 takvimine göre LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.

Adaylar tercihlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Bu süreçte öğrencilerin tercih listelerini oluştururken;

2025 taban puanlarını,

yüzdelik dilimleri,

okul kontenjanlarını,

okul türlerini

karşılaştırmaları büyük önem taşıyor.

İSTANBUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

2026 tercih döneminde İstanbul'daki nitelikli liseleri hedefleyen öğrenciler için 2025 yılında oluşan yerleştirme verileri şu şekilde:

Fatih / İstanbul Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi): 500,0000 taban puan, yüzde 0,01 yüzdelik dilim, 150 kontenjan.

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi: 500,000 taban puan, yüzde 0,01 yüzdelik dilim, 100 kontenjan.

Kabataş Erkek Lisesi: 500,000 taban puan, yüzde 0,01 yüzdelik dilim, 90 kontenjan.

Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi: 495,3526 taban puan, yüzde 0,09 yüzdelik dilim, 30 kontenjan.

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 493,9643 taban puan, yüzde 0,14 yüzdelik dilim, 120 kontenjan.

Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi (diğer yerleştirme verisi): 493,9643 taban puan, yüzde 0,14 yüzdelik dilim, 90 kontenjan.

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: 489,0189 taban puan, yüzde 0,31 yüzdelik dilim, 90 kontenjan.

ANKARA 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

Başkentte tercih yapacak adayların en çok incelediği liselere ilişkin 2025 verileri şöyle:

Çankaya / Ankara Fen Lisesi: 494,5096 taban puan, yüzde 0,09 yüzdelik dilim.

Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi: 489,0189 taban puan, yüzde 0,31 yüzdelik dilim.

Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Havacılık ve Uzay Teknolojisi): 480,2425 taban puan, yüzde 0,87 yüzdelik dilim.

Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi: 477,3322 taban puan, yüzde 1,04 yüzdelik dilim.

Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi: 436,562 taban puan, yüzde 5,32 yüzdelik dilim.

İZMİR 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

İzmir'de tercih yapmayı planlayan adayların referans alacağı 2025 yerleştirme verileri ise şu şekilde:

Bornova Fen Lisesi: 493,9643 taban puan, yüzde 0,14 yüzdelik dilim.

Konak Atatürk Lisesi: 493,9643 taban puan, yüzde 0,14 yüzdelik dilim.

Bornova Anadolu Lisesi: 484,1567 taban puan, yüzde 0,59 yüzdelik dilim.

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi: 475,6722 taban puan, yüzde 1,21 yüzdelik dilim.

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi: 463,7130 taban puan, yüzde 2,25 yüzdelik dilim.

Çiğli Fen Lisesi: 456,6927 taban puan, yüzde 2,95 yüzdelik dilim.

Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi: 451,2875 taban puan, yüzde 3,54 yüzdelik dilim.

2026 LGS tercih döneminde adaylar, yukarıdaki 2025 yerleştirme verilerini referans alarak tercih listelerini oluşturacak. 2026 yılına ait kesin taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise ancak yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Bu nedenle tercih döneminde kullanılacak en güncel resmi kaynaklar, MEB'in yayımladığı tercih kılavuzu ile e-Okul sistemi olacak.