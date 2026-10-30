Lana Nusseibeh kimdir? Lana Nusseibeh nereli, BM'de hangi görevlerde bulundu?

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Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni genel sekreterini seçme yarışında Ankara'yı ilgilendiren bir tercih çıktı. Azerbaycan, Türkiye'nin aday göstermeyi değerlendirdiği Feridun Sinirlioğlu yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) adayı Lana Nusseibeh'i destekleyecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, BAE'nin adaylığını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Açıklama, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 29-30 Ekim'de Ankara'da toplanan 13. zirvesiyle aynı günlere denk geldi. Sinirlioğlu'nun adaylığı ise henüz resmi değil; eski dışişleri bakanı şu anda AGİT Genel Sekreteri.

LANA NUSSEIBEH BM GENEL SEKRETERLİĞİNE NE ZAMAN ADAY OLDU?

Lana Nusseibeh'in adaylığını BAE Dışişleri Bakanlığı 21 Ekim 2026'da duyurdu. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, adaylık mektubunu BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi başkanlarına gönderdi.

António Guterres'in ikinci beş yıllık görev süresi 31 Aralık 2026'da bitiyor, yeni genel sekreter 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak. Yarışta sekiz aday var ve bunların beşi kadın. Bir adayın Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden en az dokuzunun oyunu alması ve beş daimi üyeden hiçbirinin vetosuna takılmaması gerekiyor. Konseyden geçen isim Genel Kurul'un onayına sunuluyor. 16 Ekim'deki gayriresmi yoklama oylamasında Kosta Rikalı Rebeca Grynspan dokuz destek oyuyla ilk sırada çıkmıştı. Nusseibeh yarışa bu oylamadan sonra katıldı.

Seçilirse BM'nin başına geçen ilk kadın olacak. Mısırlı Butros Butros-Gali'den (1992-1996) sonra bu göreve gelen ikinci Arap da o olacak.

LANA NUSSEIBEH KİMDİR?

Lana Nusseibeh, BAE Dışişleri Bakanlığı'nda devlet bakanı olarak görev yapan bir diplomat. Tam adı Lana Zaki Nusseibeh. Devlet bakanlığına 9 Eylül 2025'te açıklanan kabine değişikliğiyle atandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilk işi, 2009-2010'da Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ile ilgili çalışma grubunu yönetmekti. 2010-2013 arasında bakanlığın yeni kurulan Politika Planlama Dairesi'nin ilk direktörü oldu. Aynı dönemde G20'de BAE'nin şerpa yardımcılığını ve Afganistan ile Pakistan eş özel temsilciliğini de yaptı.

Dışişlerinden önce Paris'te UNESCO'ya danışmanlık yaptı (2000-2001), Körfez Araştırma Merkezi'nin güvenlik ve terörizm programında analist olarak çalıştı (2004-2006). 2006-2009 arasında Federal Ulusal Konsey İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nda araştırma ve iletişim direktörüydü.

LANA NUSSEIBEH NERELİ?

Lana Nusseibeh BAE vatandaşı ve Filistin kökenli, ailesinin kökleri Kudüs'e dayanıyor. Babası Zaki Nusseibeh, BAE Devlet Başkanı'nın kültür danışmanı. Dedesi Enver Nusseibeh, Ürdün hükümetinde görev almış Filistinli bir siyasetçiydi ve 1965-1967'de Ürdün'ün Londra büyükelçiliğini yaptı. Amcası Sari Nusseibeh ise filozof; Kudüs'teki El Kuds Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı.

LANA NUSSEIBEH NEREDE OKUDU?

Lana Nusseibeh, İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde tarih okudu ve aynı alanda yüksek lisans yaptı. İkinci yüksek lisansını Londra Üniversitesi'ne bağlı SOAS'ta, İsrail ve Yahudi diasporası çalışmaları alanında tamamladı.

LANA NUSSEIBEH BM'DE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Lana Nusseibeh, Eylül 2013'te BAE'nin BM Daimi Temsilcisi oldu ve 2024'e kadar bu görevde kaldı. Bu makama gelen ilk kadındı. BAE'nin Güvenlik Konseyi'ne geçici üye seçilmesi için yürütülen kampanyayı o yönetti, ülkesinin iki yıllık konsey üyeliği de onun temsilciliği döneminde geçti.

2017'de BM Kadın Birimi (UN Women) İcra Kurulu'nun başkanıydı. Aynı yıl 72. Genel Kurul döneminin başkan yardımcılarından biri seçildi. 2023'te Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına ilişkin 2720 sayılı Güvenlik Konseyi kararı için çalıştı; karardan önce konsey üyelerinin Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmesini de o ayarladı. 2024'te Uluslararası Adalet Divanı'nda BAE'yi temsil etti.