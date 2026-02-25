Laiklik bildirisini imzalayan 168 kişi kim? (TAM LİSTE) Laiklik bildirisi nedir? Laiklik bildirisini kimler imzaladı?

Türkiye'de gündem yaratan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisi, 168 yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla yayımlandı. Bildiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı. Peki, Laiklik bildirisini imzalayan 168 kişi kim? Laiklik bildirisi nedir? Laiklik bildirisini kimler imzaladı? Detaylar...

LAİKLİK BİLDİRİSİNİ İMZALAYAN 168 KİŞİ KİM? (TAM LİSTE)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, bildiriyi imzalayanları eleştirerek "Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi" ifadelerini kullandı.

Bildiriyi imzalayanlar arasında çok sayıda tanınmış isim bulunuyor. İşte o isimlerden bazıları:

Yazar ve Akademisyenler:

Korkut Boratav, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, Melike Demirağ, Ayşe Kulin, Merdan Yanardağ, Erendiz Atasü, Murat Meriç, Ömer Türkeş, Serkan Öngel, Serpil Sancar, Yaşar Yavuz, Timur Soykan

Gazeteciler ve Yayıncılar:

Ahmet Hilmi Hacaloğlu, Berkent Gültekin, Can Uğur, Doğu Eroğlu, Elif Ilgaz, Esra Kahraman, Mahir Bağış, Mustafa Bildirci, Nisanur Yıldırım, Nurcan Gökdemir, Rahmi Yıldırım, Uğur Koç, Zafer Arapkırlı, Zeynel Lüle

Sanatçılar ve Oyuncular:

Müjde Ar, Rutkay Aziz, Ataol Behramoğlu, Ali Yalciner, Onur Akın, Ozan Çoban, Erdal Erzincan, Fuat Saka, Niyazi Koyuncu

Meslek Odası ve Sendika Temsilcileri:

Ahmet İrfan Tükolu, Ahmet Karagöz, Baki Remzi Suicmez, Emin Koramaz, Gani Kaplan, Özkan Atar, Yaşar Üzümcü, Yunus Yener

Bildiriyi imzalayan 168 kişinin tam listesi, Türkiye'de laiklik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

LAİKLİK BİLDİRİSİ NEDİR?

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisi, Türkiye'de laiklik tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde yayımlandı. Bildiride, "Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Bildirinin amacı, Türkiye'de laiklik ilkesinin korunması ve şeriatçı dayatmalara karşı durulması olarak açıklandı. Metin, yazar, akademisyen, sanatçı ve gazetecilerden oluşan geniş bir kesimin desteğini aldı.

LAİKLİK BİLDİRİSİNİ KİMLER İMZALADI?

Bildiriyi imzalayan 168 kişi, Türkiye'nin farklı meslek gruplarından ve alanlardan gelmektedir. İmzacıların başlıcaları şöyle sıralanabilir:

Akademisyen ve Profesörler: Alaeddin Şenel, Alev Özkazanç, Ataol Behramoğlu, Erendiz Atasü, Filiz Gazi, Gamze Yücesan Özdemir, Hilal Onur İnce, Kerem Cankoçak, Melike Demirağ, Meral Uysal, Mustafa Altıntaş, Mustafa Türkeş, Necmi Erdoğan, Selçuk Candansayar, Serkan Öngel, Seyhan Erdoğdu, Taner Timur

Yazarlar ve Gazeteciler: Ayşe Kulin, Fuat Sevimay, Handan Koç, Merdan Yanardağ, Murat Meriç, Oğuzhan Müftüoğlu, Özgür Gürbüz, Ünal Özmen, Zeynep Altıok Akatlı

Sanatçılar ve Oyuncular: Müjde Ar, Rutkay Aziz, Onur Akın, Sevinç Erbulak, Yaşar Miraç

Sendika ve Meslek Odası Temsilcileri: Adnan Serdaroğlu, Ahmet Karagöz, Baki Remzi Suicmez, Canan Güllü, Emin Koramaz, Gani Kaplan, Yaşar Üzümcü, Yunus Yener