KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları nereden, nasıl yapılır?

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2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin başvurularını 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Başvuru sürecinde öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmesi ve gerekli işlemleri belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Peki, 2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim itibarıyla başladı. Üniversite öğrencileri, başvurularını 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda başvuruların başladığını belirterek gençlerin belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin başvuru işlemlerini 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar da aynı tarihe kadar sistem üzerinden güncelleme yapabilecek.

Başvuru sırasında öğrenim bilgilerinin doğru olması önem taşıyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacağı için bilgilerinde yanlışlık bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleriyle görüşerek gerekli düzeltmeleri yaptırması gerekiyor.

e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler, PTT şubelerinden şifre alabiliyor. Sisteme internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartıyla da giriş yapılabiliyor.

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB'nin 444 0 472 numaralı hattından veya X platformundaki @KYK_DESTEK hesabından yardım alabiliyor.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2026

2026 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Başvuru işlemleri, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kapsamında 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvuru ekranında yer alan öğrenim bilgilerinin kontrol edilmesi ve varsa hataların belirtilen süre içinde düzeltilmesi gerekiyor. Başvuru bilgilerini güncellemek isteyen öğrenciler de son başvuru tarihine kadar e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise sonuçların ardından e-Devlet'teki onay ekranından taahhütname onayı vermesi gerekiyor.

2026 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığı duyurulurken paylaşılan bilgilerde burs ve kredi tutarlarına ilişkin herhangi bir miktar açıklanmadı. Ocak 2026 itibarıyla lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

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