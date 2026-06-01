Kuzey Makedonya’nın nerede olduğu ve harita üzerindeki konumu, özellikle Balkan ülkelerine ilgi duyan kişiler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. "Kuzey Makedonya nerede?" ve "Kuzey Makedonya haritası nasıl?" soruları gündemdeki yerini korurken, ülkenin Avrupa’daki konumu ve komşuları da merak ediliyor. İşte Kuzey Makedonya’nın coğrafi konumuna ilişkin bilgiler...

KUZEY MAKEDONYA NEREDE, KUZEY MAKEDONYA HARİTASI VE KONUMU!

Balkanlar hakkında araştırma yapan birçok kişi "Kuzey Makedonya nerede, Kuzey Makedonya haritası ve konumu nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Güneydoğu Avrupa’da yer alan ülke, stratejik konumu ve komşu ülkeleriyle dikkat çekiyor. İşte Kuzey Makedonya’nın coğrafi konumu ve haritadaki yeri hakkında merak edilenler...

KUZEY MAKEDONYA NEREDE BULUNUYOR?

Kuzey Makedonya, Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadası üzerinde yer alan bir ülkedir. Avrupa kıtasının güneydoğusunda bulunan ülke, denize kıyısı olmayan kara ülkeleri arasında yer alır.

Stratejik konumu sayesinde tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalan Kuzey Makedonya, bugün Balkanlar’ın önemli ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

KUZEY MAKEDONYA HARİTASI VE KOMŞU ÜLKELERİ

Kuzey Makedonya harita üzerinde incelendiğinde dört ülke ile kara sınırına sahip olduğu görülmektedir. Ülkenin komşuları şunlardır:

• Kuzeyde Sırbistan ve Kosova

• Batıda Arnavutluk

• Doğuda Bulgaristan

• Güneyde Yunanistan

Bu konumu sayesinde Kuzey Makedonya, Balkanlar’ın merkezinde yer alan geçiş ülkelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

KUZEY MAKEDONYA’NIN BAŞKENTİ NERESİ?

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’tür. Ülkenin en büyük şehri olan Üsküp, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve siyasi merkez konumundadır.

Vardar Nehri kıyısında yer alan şehir, modern yapılar ile Osmanlı döneminden kalan tarihi eserleri bir arada barındırmasıyla dikkat çekmektedir.