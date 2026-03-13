Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda siyaset gündemi, belediye başkanına yönelik gözaltı haberiyle hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü olan Bülent Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ömer Günel'in sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu. Peki, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kimdir, hangi partiden? Ömer Günel neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI ÖMER GÜNEL KİMDİR?

Ömer Günel, 1971 yılında Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Ailesinin memleketi ise Antalya'nın Elmalı ilçesidir. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamlayan Günel, 1991 yılında üniversite eğitimi için Kuşadası'na geldi.

Kuşadası'nda eğitimini sürdürürken farklı iş kollarında çalışarak iş hayatına da erken yaşlarda adım attı. Hukuk alanındaki eğitimini ise İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarına devam eden Günel, Ekonomi Hukuku alanında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Bunun yanı sıra İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi aldı.

1997 yılında "Günel Avukatlık Ortaklığı"nı kuran Ömer Günel, yaklaşık 20 yıl boyunca serbest avukat olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına yerel düzeyde başlayan Günel:

2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi aday adayı oldu.

2008-2009 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2009 yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Meclisi'ne 1. sıra kontenjan adayı olarak seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise yaklaşık %58 oy alarak Kuşadası Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilen Günel, seçimleri kazanarak görevine devam etti.

Aynı zamanda çeşitli yerel ve ulusal kuruluşlarda da aktif görevler üstlenen Günel:

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde encümen üyeliği

Enerji Kentler Birliği'nde meclis üyeliği

Doğal Şehirler Birliği'nde kurucu üyelik gibi görevler yürüttü. 2024 yılında Doğal Şehirler Birliği'nin başkanı olarak seçildi.

Bunun yanı sıra Çağdaş Hukukçular Derneği üyeliği bulunan Günel, Kuşadası'nda birçok sivil toplum kuruluşunun kuruluş ve yönetim süreçlerinde aktif rol aldı. Bunlar arasında Ada Spor Kulübü Derneği, Kuşadası Genç İşadamları Derneği, Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Kuşadası Motosiklet ve Motor Sporları Derneği de yer alıyor.

ÖMER GÜNEL HANGİ PARTİDEN?

Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Ömer Günel, siyasi kariyerini bu parti bünyesinde sürdürmektedir.

2000'li yılların ortalarından itibaren CHP Kuşadası teşkilatında aktif görev alan Günel, önce ilçe yönetiminde görev aldı, ardından belediye meclis üyeliği yaptı.

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Kuşadası Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılan Günel, seçimi kazanarak belediye başkanı oldu.

2024 yerel seçimlerinde ise CHP tarafından yeniden aday gösterildi. Bu adaylık, Kuşadası'nda aynı partiden üst üste ikinci kez aday gösterilen ilk belediye başkanı olması açısından dikkat çekti. Seçimleri kazanarak ikinci kez belediye başkanlığı görevine seçildi.

ÖMER GÜNEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sabah saatlerinde gözaltına alındığı bilgisi, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan tarafından duyuruldu.

Tezcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."

Gözaltı işlemiyle ilgili resmi süreç ve detaylar hakkında açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.

ÖMER GÜNEL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Mevcut bilgiler içerisinde Ömer Günel'in özel hayatına ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almamaktadır.

Bu nedenle eşine veya aile hayatına ilişkin kamuoyuna yansımış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.