Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Kuruluş Orhan 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 110 m uzunluğunda 18 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 11 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 18 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

Barış Falay - Şahinşah Bey

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

Şükrü Özyıldız - Flavius

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen - Tekfur Saroz

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

Yiğit Uçan - Boran

Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

Belgin Şimşek - Gonca Hatun

Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

Can Atak - Kara Halil

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

Sevinç Kıranlı - Didar

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.

KURULUŞ ORHAN 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bursa gayrı Osman Bey'in devletinindir."

Orhan Bey'in Hector'un ordusuyla girdiği amansız savaş, yalnızca bir cephe mücadelesi değil; yeni bir devrin kapısını aralayan tarihi bir kırılma olur. Savaşın sonucu obada büyük bir merak ve endişe yaratırken, Orhan Bey'in elde ettiği zafer dengeleri altüst eder. Peki bu zafer, Bizans cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Flavius'un Hector'a karşı kurduğu oyun açığa çıkacak mıdır?

Orhan Bey, Babasının Düşünü Gerçek Kılmaya Ant İçiyor

Savaştan dönen Orhan Bey'i obada ağır bir sınav bekler. Osman Bey'i hasta yatağında görmek, onun için en büyük imtihan olur. Ancak bu acı tablo, Orhan Bey'in iradesini kırmaz; aksine onu daha da keskinleştirir. Babasının yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirmek için gözünü karartan Orhan Bey, Kayı sancağını Bursa surlarında dalgalandırmaya yemin eder. Bursa yolunda karşısına çıkan engelleri aşmak için topyekûn bir mücadele başlar.

Asporça Orhan Bey'e Ne Teklif Edecek?

Kafesli çadırda zoraki misafir olan Asporça, özgürlüğü için hamle yapmaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşanır. Nilüfer Hatun'un kararıyla serbest kalan Asporça, obadan gitmek yerine kalmayı tercih eder. Orhan Bey'e, Bursa'dan vazgeçmesi için sunduğu büyük teklif ne anlama gelmektedir? Bursa'nın ellerinden kayıp gitmesi karşısında Asporça nasıl bir yol izleyecektir?

Flavius İçin Hesap Vakti

Hector'a karşı oyun içinde olan Flavius'un asıl hedefi ise babasının katilinden intikam almaktır. Osman Bey'in ölüm döşeğinde oluşu, Flavius'un içindeki ilahi adalet duygusunu pekiştirirken, yaşanacak son yüzleşme onu derin bir çıkmaza sürükler. Flavius, babasının gerçek katilinin kim olduğunu öğrenebilecek midir? Öte yandan Flavius ile Fatma Hatun arasında doludizgin devam eden aşk, ağır bir sınavdan geçecektir. Fatma Hatun, Flavius'un aslında kim olduğunu öğrenecek midir?

Zafer ve Veda Bir Arada

Kayı obası bir yanda Bursa'nın fethiyle bayram ederken, diğer yanda Osman Bey'in devasız hastalığının hüznünü yaşar. Orhan Bey, babası son nefesini vermeden önce fetih müjdesini ona ulaştırır. Osman Bey, avucunda Bursa toprağıyla; ardında gözü yaşlı bir ahali ve büyük bir dava bırakarak ebediyete irtihal eder.

Bir Devrin Kapanışı, Kızıl Elma'ye Giden Yeni Yol

Düşmanlarının bile saygıyla andığı Osman Bey son yolculuğuna uğurlanırken Orhan Bey de babasıyla birlikte çocukluğunu ve ilk gençliğini geride bırakır. Ancak bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Artık devlet Orhan Bey'indir. Kızılelma yolunda durmaksızın ilerleyecek olan Orhan Bey'in sıradaki hedefi neresi olacaktır?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

38 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 80 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 11 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.