Kristrún Frostadóttir'in eşi kim? İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir kimdir, kaç yaşında?

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Kristrún Frostadóttir, Einar Bergur Ingvarsson ile evli. İzlanda Başbakanlığının resmi sayfasına göre çiftin iki kızı var.

38 yaşındaki başbakan, 12 Kasım 2026'da Dublin'de yapılan 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı ve yuvarlak masa toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aynı masada oturdu. Zirvede Macron'un ona sarılmak için yaklaştığı, Frostadóttir'in ise bir elini Macron'un omzuna koyup hafifçe geri çekildiği görüntüler sosyal medyada çok paylaşıldı.

KRİSTRÚN FROSTADÓTTİR'İN EŞİ KİM?

Kristrún Frostadóttir'in eşi Einar Bergur Ingvarsson. Ingvarsson, Yale Üniversitesi'nde MBA yaptı. Başbakanın çıkar beyanı kaydında, eşinin Reykjavík'in Skútuvogur semtindeki bir minigolf sahası ve restoran işletmesinde payı olduğu yer alıyor.

KRİSTRÚN FROSTADÓTTİR'İN ÇOCUKLARI VAR MI?

Kristrún Frostadóttir'in iki kızı var. Büyük kızı 2019'da, küçük kızı 2023'te doğdu. İkinci çocuğu dünyaya geldiğinde Frostadóttir, Sosyal Demokrat İttifak'ın genel başkanıydı.

KRİSTRÚN FROSTADÓTTİR KİMDİR?

Kristrún Mjöll Frostadóttir, İzlandalı bir ekonomist ve siyasetçi. 21 Aralık 2024'ten bu yana İzlanda'nın başbakanı.

Siyasete gelmeden önceki yıllarını finans dünyasında geçirdi. İzlanda Merkez Bankası'nda asistan, Arion Bank'ın analiz bölümünde analist olarak çalıştı. 2012-2014 arasında iş gazetesi Vi?skiptabla?i?'in New York ofisinde muhabirdi. 2015-2017'de Morgan Stanley'de, önce New York'ta sonra Londra'da hisse araştırma uzmanı olarak görev yaptı. Ardından İzlanda Ticaret Odası'nın baş ekonomisti oldu, İzlanda Üniversitesi'nde ekonomi dersleri verdi ve Kvika Bank'ın baş ekonomistliğine geçti.

25 Eylül 2021 seçimlerinde Reykjavík Güney bölgesinden Althing'e, yani İzlanda parlamentosuna girdi. 28 Ekim 2022'de Sosyal Demokrat İttifak'ın (Samfylkingin) genel başkanlığına rakipsiz aday olarak oyların yüzde 94'üyle seçildi. 2024 seçimlerinde Reykjavík Kuzey'den yeniden milletvekili oldu.

KRİSTRÚN FROSTADÓTTİR KAÇ YAŞINDA?

Kristrún Frostadóttir 38 yaşında. 12 Mayıs 1988'de Reykjavík'te doğdu. Aralık 2024'te göreve başladığında 36 yaşındaydı ve İzlanda tarihinin en genç başbakanı oldu.

KRİSTRÚN FROSTADÓTTİR NE MEZUNU?

Kristrún Frostadóttir ekonomi mezunu. 2008'de Reykjavík'teki Menntaskólinn í Reykjavík lisesini bitirdi, 2011'de İzlanda Üniversitesi'nden ekonomi lisans diploması aldı. Yüksek lisansı iki kez yaptı: 2014'te Boston Üniversitesi'nde ekonomi, 2016'da Yale Üniversitesi'nde makroekonomi politikası ve uluslararası finans ağırlıklı uluslararası ilişkiler.

KRİSTRÚN FROSTADÓTTİR NE ZAMAN BAŞBAKAN OLDU?

Kristrún Frostadóttir, 21 Aralık 2024'te başbakanlık görevine başladı. Bjarni Benediktsson'un erken seçim kararıyla gidilen sandıktan sonra kurulan hükümet; Sosyal Demokrat İttifak, Reform Partisi (Vi?reisn) ve Halkın Partisi'nden oluşuyor.