KPSS SORULARI (GY-GK CEVAP ANAHTARI PDF) 2026 KPSS Lisans sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? KPSS Lisans cevap anahtarı nereden görüntülenir?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirildi. Adaylara çoktan seçmeli toplam 120 soru için 130 dakika süre verildi ve oturum saat 12.25’te tamamlandı. Sınavın ardından adayların gündeminde bu kez KPSS soruları ve cevap anahtarı yer aldı. Özellikle kaç doğru ve yanlış yaptığını kontrol etmek ve sınav sonucu öncesinde performansı hakkında fikir edinmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı soru kitapçığı ve cevap anahtarını takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? KPSS Lisans cevap anahtarı nereden görüntülenir? Detaylar...

KPSS SORULARI (CEVAP ANAHTARI PDF)

6 Eylül 2026 tarihinde yapılan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından ÖSYM tarafından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’luk bölümü erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan resmi soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden sınavda karşılaştıkları soruları ve bu sorulara ilişkin doğru cevapları kontrol edebiliyor.

Sınava başvuran adaylar ise Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 6 Eylül 2026 saat 13.15’ten itibaren ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek. Bu erişim T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından belirtilen erişim süresi 10 gün olacak. Buna göre adayların sınav sorularının tamamını görüntüleyebileceği süreç 16 Eylül 2026 saat 23.59’da sona erecek.

2026 KPSS LİSANS GY-GK CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Evet. 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u ÖSYM tarafından erişime açıldı.

6 Eylül 2026 tarihinde yapılan sınavın ardından adayların beklediği cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi kanalları üzerinden yayımlandı. Adaylar böylece sınavda işaretledikleri cevapları yayımlanan cevap anahtarıyla karşılaştırabiliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kamuya açılan bölüm ile adayların kişisel erişimine sunulan soru kitapçığının aynı kapsamda olmaması. ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’unu erişime açarken sınava giren adaylara soru kitapçığının tamamını AİS üzerinden görüntüleme imkânı sağlıyor.

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KPSS LİSANS SORU KİTAPÇIĞI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda kullanılan soruların tamamı, sınava katılan adayların erişimine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunuluyor.

Adaylar, 6 Eylül 2026 saat 13.15’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS sistemine giriş yaparak Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamını görüntüleyebilecek.

Bu görüntüleme işlemi sınırsız süreyle açık olmayacak. ÖSYM’nin belirlediği takvime göre soru kitapçığına erişim 16 Eylül 2026 saat 23.59’da sona erecek.

Adayların soru kitapçığına erişmek için kullanacağı resmi sistem: ÖSYM AİS

KPSS LİSANS CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

KPSS Lisans cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlanan resmi soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusu üzerinden görüntülenebilir.

6 Eylül 2026 tarihli Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u kamuya açık şekilde erişime sunuldu. Sınava katılan adaylar ise kendi aday bilgileriyle AİS üzerinden sınav sorularının tamamını görüntüleyebilecek.

Bu nedenle adayların cevap anahtarı konusunda öncelikle ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi’ni takip etmesi gerekiyor. ÖSYM’nin sınav takviminde de 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının 6 Eylül 2026 tarihinde yapıldığı ve sonuç tarihinin 7 Ekim 2026 olarak belirlendiği görülüyor.

KPSS 2026 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM’nin resmi sınav takviminde 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınav tarihi 6 Eylül 2026, sonuç tarihi ise 7 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Aynı sonuç tarihi, 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları için de belirtilmiş durumda.

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden sınav sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

2026 KPSS Lisans sınavının değerlendirilmesinde her test kendi içinde değerlendirilecek. Her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanacak; ardından ham puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar oluşturulacak.

Bu nedenle yalnızca doğru cevap sayısına bakılarak kesin KPSS puanının belirlenmesi mümkün olmayacak. Sınav değerlendirmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

Bununla birlikte belirlenen iki yıllık süre içerisinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda mevcut KPSS sonuçları, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini sürdürecek.

Dolayısıyla 2026-KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi bakımından esas alınacak süre iki yıl olacak; ancak yeni sınavın bu süre içerisinde gerçekleştirilememesi halinde sonuçların geçerliliği bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

2026 KPSS SINAV TAKVİMİNDE SIRADA HANGİ OTURUMLAR VAR?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek.

ÖSYM’nin resmi takvimine göre:

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün: 12 Eylül 2026

KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. gün: 13 Eylül 2026

KPSS Lisans sonuçları: 7 Ekim 2026

KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026

KPSS DHBT: 1 Kasım 2026

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül Cumartesi saat 10.15’te Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak.

Aynı gün 14.45’te başlayacak ikinci oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye alanları yer alacak. Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise 13 Eylül Pazar saat 10.15’te İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında gerçekleştirilecek.

ÖSYM’nin güncel sınav takvimi de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının 6 Eylül, Alan Bilgisi oturumlarının 12-13 Eylül ve sonuçların 7 Ekim 2026 tarihinde olduğunu doğruluyor.