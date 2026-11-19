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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. 2026 KPSS P94 puanlarıyla yapılacak ilk merkezi yerleştirmenin tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Kılavuz, kamu kurumlarının kadro taleplerinin ÖSYM'ye iletilmesinin ardından yayımlanacak ve ÖSYM'nin resmi internet sitesinden PDF olarak indirilebilecek. KPSS P94 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, kaç kadro olacak, tercihler nasıl yapılacak ve taban puanlar kaç soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte KPSS P94 tercih kılavuzuna ilişkin tüm detaylar.

KPSS P94 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, KPSS P94 puanıyla yapılacak merkezi yerleştirmeler için tercih kılavuzlarını kurumlardan gelen kadro taleplerine göre yayımlıyor. 2026 KPSS P94 puanlarının kullanılacağı ilk tercih kılavuzunun yayın tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tercih kılavuzu yayımlandığında ÖSYM'nin resmi internet sitesinde PDF olarak erişime açılacak.

KPSS P94 TERCİH KILAVUZU PDF NEREDEN İNDİRİLİR?

Tercih kılavuzu yayımlandığında ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden PDF olarak indirilebilecek. Kılavuzda kadroların bulunduğu kurumlar, iller, kontenjanlar, nitelik kodları ve tercih takvimi yer alacak.

KPSS P94 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ais.osym.gov.tr üzerinden yapılıyor. Adaylar, kılavuzda yer alan kadrolar arasından nitelik şartlarını taşıdıkları kadroları seçerek tercih listesini oluşturuyor. Tercih işlemleri, kılavuzda belirtilen tarihler arasında tamamlanması gerekiyor. Tercihlerin onaylanmasından sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor.

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların tercih yapmadan önce her kadronun nitelik kodlarını dikkatlice incelemesi gerekiyor. Okul türü, bölüm, sertifika, cinsiyet ve yaş gibi şartları taşımayan adayların yerleştirilmesi halinde ataması yapılmıyor. Adayların önceki dönemlerin taban puanlarını da göz önünde bulundurarak tercih listesi oluşturması öneriliyor.

KPSS P94 TABAN PUANLARI

KPSS-2025/2 merkezi yerleştirmesinde ortaöğretim mezunlarına yönelik bazı kadroların en düşük ve en yüksek yerleşme puanları şöyle oldu:

Destek personeli: 67,22 - 99,40

Teknisyen: 69,73 - 90,30

Veteriner sağlık teknisyeni: 70,53 - 79,02

Vagon teknisyeni: 73,21 - 78,02

Aşçı: 76,70 - 84,52

Hemşire: 79,19 - 86,78

Sağlık memuru: 81,08 - 81,41

Güvenlik görevlisi: 86,25 - 89,80

Şoför: 86,29 - 93,20

Hizmetli: 93,50 - 96,58

Taban puanlar her yerleştirme döneminde kontenjan sayısına, kadroların niteliklerine ve aday sayısına göre değişiklik gösterebiliyor.

KPSS P94 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim puanları iki yıl geçerli oluyor. Adaylar 2026 KPSS P94 puanlarıyla, puanın geçerlilik süresi boyunca yapılacak merkezi yerleştirmelere ve kurumların KPSS şartlı alımlarına başvurabilecek.