2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. 2026 KPSS P94 puanlarıyla yapılacak ilk merkezi yerleştirme henüz gerçekleşmediği için 2026 taban puanları belli değil. Önceki dönem olan KPSS-2025/2 yerleştirmesinde destek personeli kadrosunun en düşük puanı 67,22, teknisyen kadrosunun 69,73, hemşire kadrosunun ise 79,19 oldu. Polis, asker, uzman çavuş ve bekçi alımlarında ise KPSS P94 puanı aranmıyor. KPSS P94 taban puanları kaç, hangi kadroya kaç puanla girilir, polis ve bekçi alımlarında KPSS şartı var mı soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte KPSS P94 taban puanları ve tüm detaylar.

KPSS P94 TABAN PUANLARI 2026

2026 KPSS P94 puanlarıyla yapılacak merkezi yerleştirmenin taban puanları, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Adaylar, önceki dönem taban puanlarını referans alarak tercih stratejisi belirleyebilir.

KPSS-2025/2 TABAN PUANLARI

KPSS-2025/2 merkezi yerleştirmesinde ortaöğretim mezunlarına yönelik bazı kadroların en düşük ve en yüksek yerleşme puanları şöyle oldu:

Destek personeli: 67,22 - 99,40

Teknisyen: 69,73 - 90,30

Veteriner sağlık teknisyeni: 70,53 - 79,02

Vagon teknisyeni: 73,21 - 78,02

Aşçı: 76,70 - 84,52

Hemşire: 79,19 - 86,78

Sağlık memuru: 81,08 - 81,41

Güvenlik görevlisi: 86,25 - 89,80

Şoför: 86,29 - 93,20

Hizmetli: 93,50 - 96,58

Taban puanlar her yerleştirme döneminde kontenjan sayısına, kadroların niteliklerine ve aday sayısına göre değişiklik gösterebiliyor.

HEMŞİRE TABAN PUANI KAÇ?

KPSS-2025/2 yerleştirmesinde ortaöğretim mezunlarına yönelik hemşire kadrolarında en düşük puan 79,19, en yüksek puan ise 86,78 oldu. Hemşire kadrolarına ilgili alanda sağlık meslek lisesi mezunu adaylar tercih yapabiliyor.

TEKNİSYEN TABAN PUANI KAÇ?

KPSS-2025/2 yerleştirmesinde teknisyen kadrolarında en düşük puan 69,73, en yüksek puan ise 90,30 oldu. Teknisyen kadrolarında genellikle ilgili alanda mesleki ve teknik lise mezunu olma şartı aranıyor.

DÜZ MEMUR, BÜRO PERSONELİ VE KATİP TABAN PUANI KAÇ?

Memur, büro personeli ve zabıt katibi gibi kadrolar, her dönem merkezi yerleştirme kılavuzlarında yer almayabiliyor. Bu kadrolara yönelik alımlar zaman zaman kurumlar tarafından KPSS P94 puanı şartıyla yapılan ilanlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu kadroların taban puanı, ilgili dönemin kontenjan ve aday sayısına göre değişiyor.

GARDİYAN (İKM) TABAN PUANI KAÇ?

İnfaz ve Koruma Memuru (gardiyan) alımları Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor. Önceki alımlarda lise mezunu adaylardan KPSS P94 puan türünden en az 70 puan şartı arandı. İKM alımlarında taban puan, ilan edilen kontenjan ve başvuru sayısına göre belirleniyor.

POLİS, ASKER, UZMAN ÇAVUŞ VE BEKÇİ ALIMINDA KPSS P94 ARANIYOR MU?

Hayır. Lise mezunlarının polis olabilmesi için Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sürecinde KPSS değil, YKS puanı aranıyor. Uzman çavuş ve asker alımlarında KPSS şartı bulunmuyor. Bekçi alımlarına ilişkin mevcut düzenlemede de temel şartlar arasında KPSS puanı yer almıyor. Bu alımlarda adaylar kendi sınav, mülakat ve fiziki yeterlilik süreçlerinden geçiyor.