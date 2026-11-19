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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanmasının ardından lise mezunu adaylar, polislik başvurularında KPSS puanının geçerli olup olmadığını araştırmaya başladı. Kamu personeli olmak isteyen adayların gündeminde KPSS lise puanıyla polislik başvurusu, PMYO alım şartları ve yeni dönem başvuru tarihleri yer alıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim ile polis olunur mu, 2026 lise polislik puanı kaç, PMYO başvuruları ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI İLE POLİS OLUNUR MU?

Hayır. KPSS Ortaöğretim sınavından alınan P94 puanı, lise mezunu adayların polislik başvurularında kullanılmıyor. Lise mezunlarının polis olabilmesi için Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alımlarına başvurması gerekiyor.

PMYO öğrenci alımlarında KPSS puanı yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında alınan puan esas alınıyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu adayların, aldıkları P94 puanıyla doğrudan polislik başvurusu yapması mümkün değil.

LİSE MEZUNLARI NASIL POLİS OLUR?

Lise mezunu adaylar, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrenci alımları aracılığıyla polis olabiliyor. PMYO başvurularında adaylardan YKS puanı ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan diğer başvuru şartlarını karşılamaları isteniyor.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, değerlendirme sürecinde farklı aşamalardan geçiyor. Bu aşamalar arasında sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat bulunuyor. PMYO eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler polis memuru olarak göreve başlayabiliyor.

2026 LİSE POLİSLİK PUANI KAÇ?

Lise mezunu adayların polis olabilmek için başvurduğu PMYO alımlarında KPSS Ortaöğretim P94 puanı kullanılmıyor. Başvurularda YKS puanı esas alınıyor. PMYO için aranacak taban puan, ilgili alım döneminde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda belirtiliyor.

Bu nedenle 2026 KPSS Ortaöğretim puanıyla polislik başvurusu yapmak isteyen adayların, PMYO başvuru koşullarını ve YKS puan şartını dikkate alması gerekiyor.

KPSS PUANIYLA POLİS OLUNUR MU?

KPSS puanıyla polislik başvurusu, lise mezunlarına yönelik PMYO alımlarından farklı bir süreçte gerçekleştiriliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) bünyesindeki polis alımlarında lisans ve ön lisans mezunlarının KPSS puanları esas alınıyor.

POMEM başvurularında lisans mezunları için KPSS lisans, ön lisans mezunları için ise KPSS ön lisans puan türü kullanılıyor. Dolayısıyla KPSS Ortaöğretim P94 puanı, POMEM başvurularında da geçerli değil.

2027 PMYO POLİSLİK ALIMI NE ZAMAN?

2027 yılı PMYO öğrenci alımlarına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO ve POMEM alımlarının başvuru tarihlerini ve koşullarını resmi duyurularla ilan ediyor.

Adayların yeni dönem polislik başvurularına ilişkin gelişmeleri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden takip etmesi gerekiyor. Başvuru tarihleri, kontenjanlar, taban puanlar ve diğer koşullar yayımlanacak alım kılavuzuyla kesinleşecek.

POLİSLİK BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

PMYO ve POMEM polis alımlarına ilişkin duyurular Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Adaylar başvuru tarihlerini, eğitim şartlarını, puan kriterlerini ve değerlendirme aşamalarını ilgili kılavuzlardan öğrenebiliyor.