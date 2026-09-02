KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı mı?

Kpss Önlisans sınavına hazırlanan adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Ösym'nin güncel duyurularında şu an için 2026- Kpss Ön Lisans sınava giriş belgelerinin açıklandığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor; adayların ÖSYM AİS üzerinden yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına kısa bir süre kala adayların gözü ÖSYM tarafından yapılacak sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? sorusuna yanıt arayan binlerce aday, sınava gireceği okul ve salon bilgilerini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgesi henüz erişime açılmazken, adaylar belgeler yayımlandığında sınav merkezi, bina ve salon bilgilerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınav kapsamında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Adayların soruları cevaplaması için toplam 130 dakika süre verilecek.

Sınava girecek adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için sınav giriş belgelerinde yer alan bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor. Adayların sınav saatinden önce sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerini AİS üzerinden görüntüleyebilecek.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı binanın açık adresi ile salon ve sıra bilgileri de yer alacak. Bu nedenle adayların belge yayımlandığında bilgilerini dikkatli şekilde kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? sorusu geliyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre sınav tarihi yaklaştıkça giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor.

Sınav giriş belgesi yayımlandığında adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak belgeyi görüntüleyebilecek ve yazdırabilecek. Belgenin kesin yayımlanma tarihi ise ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınabilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra sınav bilgilerine ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesi üzerinde yer alan sınav merkezi, bina, salon ve aday sıra bilgileri dikkatle incelenmeli. Adayların sınav günü herhangi bir aksilik yaşamamak adına sınava girecekleri binanın konumunu önceden kontrol etmeleri de faydalı olacaktır.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınavın cevaplama süresi ise 130 dakika olacak.

Sınav tarihi yaklaştıkça adayların sınav giriş belgelerinin yanı sıra sınav kuralları ve ÖSYM tarafından yayımlanacak güncel duyuruları da takip etmeleri önem taşıyor. Sınav giriş belgesi açıklandığında adayların belgelerini zaman kaybetmeden temin etmeleri gerekiyor.