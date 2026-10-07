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2026 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda iptal edilen soru olup olmadığı da adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmede, sınav sorularına yönelik itirazlar ile madde analizleri ve cevap anahtarlarının yeniden incelendiği belirtildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında bir sorunun iptal edildiği açıklandı. Peki, KPSS hangi soru iptal edildi? 2026 KPSS lisans sınavında hangi soru, neden iptal edildi? Detaylar...

KPSS HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

2026 KPSS lisans sınavında iptal edilen soru, 12 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi Cumartesi Sabah oturumundaki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'nin Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 15. soru oldu.

ÖSYM'nin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yaptığı değerlendirmede, adaylardan gelen itirazların ele alındığı, sınav sorularına ilişkin madde analizlerinin incelendiği ve cevap anahtarlarının yeniden kontrol edildiği belirtildi.

Bu incelemelerin ardından söz konusu testte yer alan 15 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda değerlendirme işlemi iptal edilen soru dikkate alınarak gerçekleştirildi.

2026 KPSS LİSANS SINAVINDA HANGİ SORU, NEDEN İPTAL EDİLDİ?

2026 KPSS lisans sınavında iptal edilen sorunun, 12 Eylül 2026 tarihli Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'nin Temel Soru Kitapçığı'ndaki 15. soru olduğu açıklandı.

ÖSYM'nin değerlendirme sürecinde sınav sonrasında adaylardan gelen itirazlar incelendi. Bunun yanında sorulara ilişkin madde analizleri yapıldı ve cevap anahtarları yeniden kontrol edildi. Yapılan bilimsel değerlendirmelerin ardından 15 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, iptal kararının ardından değerlendirmenin buna göre gerçekleştirildiği belirtildi. İptal edilen soruya ilişkin bunun dışında farklı bir gerekçe paylaşılmadı.

2026 KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılmıştı. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin sınav takviminde her üç oturumun sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer aldı.

ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuç sistemi üzerinden ulaşabiliyor.