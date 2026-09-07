KPSS ATAMA PUANLARI 2026: 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 puanla hangi kadrolara atanılır? Kaç puanla memur olunur?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü tamamlandı. Adayların gündeminde şimdi 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak Alan Bilgisi oturumları ve sonrasında açıklanacak KPSS sonuçları bulunuyor. ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. Peki, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 puanla hangi kadrolara atanılır? Kaç puanla memur olunur? Detaylar...

KPSS ATAMA PUANLARI 2026

Sonuçların açıklanmasının ardından adayların elde edeceği puanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı kadrolar açısından önem taşıyacak. KPSS puanlarının tercih dönemindeki karşılığı ise adayların mezuniyet düzeyi, kadronun niteliği, özel şartları ve ilgili alandaki kontenjanlara göre değişebilecek.

ÖSYM'nin KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarında lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyleri için en küçük ve en büyük puanlara ilişkin ayrı tablolar yayımlanmış durumda.

60 70 80 VE 90 PUANLA HANGİ KADROLARA ATANILIR?

KPSS'de alınan puanın tek başına belirli bir kadroya yerleşmeyi garanti etmesi mümkün değil. Tercih edilecek kadronun öğrenim düzeyi ve özel niteliklerinin karşılanması gerekiyor. Bunun yanında kontenjan ve adayların tercihleri de yerleştirme sürecinde belirleyici oluyor.

60 puan seviyesinde destek personeli, hizmetli, şoför ve bazı teknisyen kadroları takip edilebilir. 70 puanla birlikte memur, destek personeli, şoför, teknisyen ve tekniker gibi kadrolar dönemsel olarak tercih listesinde yer alabilir.

80 puan seviyesinde memur, büro personeli, VHKİ, bilgisayar işletmeni, tekniker, teknisyen ile ilgili bölüm mezunlarına yönelik bazı mühendislik ve sağlık kadroları değerlendirilebilir.

90 ve üzerindeki puanlarda ise mezuniyet şartlarının karşılanması halinde memur, büro personeli, VHKİ, bilgisayar işletmeni, tekniker, teknisyen, mühendis ve çeşitli alan kadroları adayların tercihleri arasında bulunabilir.

Ancak bu puan aralıkları için kesin atama değerlendirmesi yapılmaması gerekiyor. Yerleştirme, ilgili kadronun şartları, kontenjanı ve adayların tercihleri doğrultusunda şekilleniyor.

60 KPSS PUANIYLA HANGİ KADROLAR TERCİH EDİLEBİLİR?

60 puan, özellikle ÖSYM'nin merkezi yerleştirmelerinde rekabetin yüksek olduğu kadrolar açısından daha sınırlı bir tercih alanı oluşturabiliyor. Bununla birlikte bazı düşük talep gören veya özel nitelik şartları bulunan pozisyonlar adayların değerlendirebileceği seçenekler arasında bulunabiliyor.

Bu puan seviyesinde destek personeli, hizmetli, şoför ve bazı teknisyen kadroları takip edilebilir. Ancak adayların tercih edecekleri kadro için gerekli öğrenim şartlarını ve özel nitelikleri taşıması gerekiyor.

Dolayısıyla 60 KPSS puanına sahip adayların yalnızca puana bakarak tercih yapmaması, açılan kadroların şartlarını ayrıca incelemesi önem taşıyor.

70 PUANLA MEMUR OLMAK MÜMKÜN MÜ?

70 puan, 60 puana kıyasla daha geniş bir tercih seçeneği sunabiliyor. Özellikle ortaöğretim ve ön lisans düzeyindeki adaylar, açılan kontenjanlara göre farklı unvanları değerlendirebiliyor.

Bu puan seviyesinde memur, destek personeli, şoför, teknisyen ve tekniker gibi kadrolar dönemsel olarak tercih listesinde bulunabiliyor. Büro personeli, VHKİ ve bilgisayar işletmeni gibi unvanlarda ise adayların ilgili öğrenim ve nitelik kodlarını karşılaması gerekiyor.

Bu nedenle 70 puanla memur olunup olunamayacağı, yalnızca puana göre değil, tercih edilen kadronun şartları ve ilgili yerleştirmedeki kontenjanlara göre değerlendirilmelidir.

80 KPSS PUANIYLA HANGİ KADROLARA BAŞVURULABİLİR?

80 puan, adayların merkezi yerleştirmelerde daha geniş bir kadro havuzunu değerlendirmesine imkân sağlayabiliyor. Ancak bu avantaj, adayın mezuniyet alanına göre değişebiliyor.

Bu seviyede memur, büro personeli, VHKİ, bilgisayar işletmeni, tekniker, teknisyen ve ilgili bölüm mezunlarına yönelik bazı mühendislik ve sağlık kadroları takip edilebilir.

Özellikle mühendislik ve sağlık personeli gibi alanlarda yalnızca KPSS puanının yeterli olmadığı unutulmamalı. Kadronun istediği bölümden mezuniyet şartının da sağlanması gerekiyor.

Bu nedenle 80 puanla tercih yapılırken adayın kendi öğrenim düzeyine ve bölümüne uygun kadroları incelemesi gerekiyor.

90 VE ÜZERİ KPSS PUANI İLE HANGİ KURUMLARA BAŞVURULABİLİR?

90 ve üzerindeki KPSS puanları, merkezi yerleştirmelerde adayın değerlendirebileceği tercih seçeneklerini genişleten yüksek puan aralıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Adayın mezuniyetine uygun olmak şartıyla memur, büro personeli, VHKİ, bilgisayar işletmeni, tekniker, teknisyen, mühendis ve çeşitli alan kadroları değerlendirilebilir.

Bununla birlikte 90 ve üzeri puan alan adaylar için de kesin atama anlamına gelen bir puan sınırı bulunmuyor. Açılan kontenjanın sayısı ve diğer adayların tercihleri, yerleşme sonucunu belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler İçin TIKLAYINIZ!

KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?

KPSS'de kaç puanla memur olunacağı konusunda tek bir puan sınırı bulunmuyor. 60, 70, 80 veya 90 puan alan adayların değerlendirebileceği kadrolar farklılaşabiliyor.

Özellikle kadronun öğrenim düzeyi, adayın mezuniyet alanı, istenen nitelikler, açılan kontenjan ve adayların tercihleri yerleşme sürecinde önem taşıyor. Bu nedenle belirli bir puanın bütün adaylar için kesin atama puanı olarak değerlendirilmesi doğru değil.

2026-KPSS Lisans sonuçları ÖSYM takvimine göre 7 Ekim'de açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de tamamlanırken Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, elde ettikleri KPSS puanları doğrultusunda kendileri için açılan kadro ve pozisyonları takip edecek. ÖSYM'nin önceki 2026/1 yerleştirmesinde de lisans, ön lisans ve ortaöğretim için ayrı puan tabloları yayımlanmıştı.