Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

American Airlines'ın Dallas'tan Newark'a giden 618 sefer sayılı uçuşunda yaşanan ve uçağın rotasının değiştirilmesine neden olan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Uçakta diğer yolcular tarafından koltuğuna bantlanarak etkisiz hale getirilen kişinin 67 yaşındaki Arizona emlakçısı Layne Arthur Lundeen olduğu belirlendi.

IRKÇI VE HOMOFOBİK HAKARETLERDE BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Tanıkların anlatımına göre Lundeen, uçuş sırasında kabin görevlileri ve diğer yolculara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanmaya başladı. Lundeen'in ırkçı ve homofobik hakaretlerde bulunduğu, ardından bazı yolcularla fiziksel temasa girdiği öne sürüldü.

Durumun kontrolden çıkması üzerine uçakta bulunan yolcular müdahale etti. Lundeen'in elleri plastik kelepçelerle bağlandı ancak direnmeye devam etmesi üzerine koli bandı kullanılarak koltuğuna sabitlendi.

UÇAK BALTIMORE'A YÖNLENDİRİLDİ

Yaşananların ardından Newark'a giden uçak Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Uçağın inişinin ardından Lundeen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında ikinci derece saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamaları yöneltildi. FBI da uçakta yaşananlara ilişkin inceleme yürütüyor.

67 YAŞINDAKİ EMLAKÇI ÇIKTI

Olayın ardından koltuğa bantlanan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Lundeen'in Arizona'nın Tucson kentinde yaşayan ve uzun yıllardır emlak sektöründe çalışan bir isim olduğu belirlendi.

ŞİRKETİ İLİŞKİSİNİ KESTİ

Lundeen'in bağlı olduğu Long Realty, olaydan haberdar olmasının ardından kendisiyle ilişkisini sonlandırdı. Şirket, haberlerde yer alan davranışların profesyonellik, dürüstlük ve başkalarına saygı anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek Lundeen'in artık şirketi temsil etmediğini açıkladı.

Lundeen, ilk mahkeme işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, davanın 19 Ekim'de görülmesi bekleniyor.