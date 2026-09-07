Haberler

Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu Haber Videosunu İzle
Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de American Airlines uçağında taşkınlık çıkardıktan sonra yolcular tarafından plastik kelepçe ve koli bandıyla koltuğuna sabitlenen kişinin, 67 yaşındaki Arizona emlakçısı Layne Arthur Lundeen olduğu ortaya çıktı. Irkçı ve homofobik hakaretlerde bulunduğu ve yolculara saldırdığı öne sürülen Lundeen gözaltına alınırken, olayın ardından çalıştığı emlak şirketi de kendisiyle ilişkisini kesti.

  • American Airlines'ın 618 sefer sayılı Dallas-Newark uçuşunda koltuğuna bantlanan kişinin 67 yaşındaki Arizona emlakçısı Layne Arthur Lundeen olduğu belirlendi.
  • Lundeen, uçuşta ırkçı ve homofobik hakaretler ile fiziksel temas suçlamalarıyla Baltimore'da gözaltına alındı; hakkında ikinci derece saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamaları yöneltildi.
  • Lundeen'in bağlı olduğu Long Realty şirketi, olay sonrası kendisiyle ilişkisini sonlandırdı.

American Airlines'ın Dallas'tan Newark'a giden 618 sefer sayılı uçuşunda yaşanan ve uçağın rotasının değiştirilmesine neden olan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Uçakta diğer yolcular tarafından koltuğuna bantlanarak etkisiz hale getirilen kişinin 67 yaşındaki Arizona emlakçısı Layne Arthur Lundeen olduğu belirlendi.

IRKÇI VE HOMOFOBİK HAKARETLERDE BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Tanıkların anlatımına göre Lundeen, uçuş sırasında kabin görevlileri ve diğer yolculara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanmaya başladı. Lundeen'in ırkçı ve homofobik hakaretlerde bulunduğu, ardından bazı yolcularla fiziksel temasa girdiği öne sürüldü.

Durumun kontrolden çıkması üzerine uçakta bulunan yolcular müdahale etti. Lundeen'in elleri plastik kelepçelerle bağlandı ancak direnmeye devam etmesi üzerine koli bandı kullanılarak koltuğuna sabitlendi.

UÇAK BALTIMORE'A YÖNLENDİRİLDİ

Yaşananların ardından Newark'a giden uçak Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Uçağın inişinin ardından Lundeen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında ikinci derece saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamaları yöneltildi. FBI da uçakta yaşananlara ilişkin inceleme yürütüyor.

67 YAŞINDAKİ EMLAKÇI ÇIKTI

Olayın ardından koltuğa bantlanan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Lundeen'in Arizona'nın Tucson kentinde yaşayan ve uzun yıllardır emlak sektöründe çalışan bir isim olduğu belirlendi.

ŞİRKETİ İLİŞKİSİNİ KESTİ

Lundeen'in bağlı olduğu Long Realty, olaydan haberdar olmasının ardından kendisiyle ilişkisini sonlandırdı. Şirket, haberlerde yer alan davranışların profesyonellik, dürüstlük ve başkalarına saygı anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek Lundeen'in artık şirketi temsil etmediğini açıkladı.

Lundeen, ilk mahkeme işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, davanın 19 Ekim'de görülmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı

Mucizenin görüntüsü!
Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler

Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti
Tanju Özcan 2. kez hakim karşısında! Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak

Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak!

15 yıllık aradan sonra Küçük Emrah sahneyi yarıda kesti! Annesinin elini öptü

15 yıl sonra dönen Küçük Emrah’tan olay hareket! Annesini görünce...
Geçiş yapamayınca hepsini kayda alıp polise gitti! Engelli vatandaşın ihbarı 55 araca ceza yağdırdı

Hastane önünde bunu yaptıklarına bin pişman oldular
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar