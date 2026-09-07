Haberler

Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart

Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de başarılı sonuçlara imza atmasına rağmen şampiyonluk gelmeyince yolların ayrıldığı Domenico Tedesco, Bologna kariyerine kötü başladı. İlk iki lig maçını kaybeden Tedesco'nun takımı, Sassuolo karşısında 90+1'de bulduğu golle 2-2'lik beraberliği kurtardı. İtalyan teknik adam ise 90+4'te itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Bologna, ilk 3 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi.

  • Domenico Tedesco'nun Bologna ile çıktığı ilk üç lig maçında galibiyet alamayarak 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle yalnızca 1 puan topladı.
  • Bologna, Tedesco yönetimindeki ilk iki lig maçında (Lazio ve Atalanta karşısında) 1-0'lık skorlarla yenilerek 0 puan ve 0 golle tamamladı.
  • Tedesco, Sassuolo ile 2-2 berabere biten üçüncü lig maçında 90+4. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe'deki görev süresinin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, İtalya'da henüz istediği sonuçları alamadı.

Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde başarılı sonuçlara imza atan ancak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılamamasının ardından takımdan ayrılan Tedesco, Bologna ile çıktığı ilk üç lig karşılaşmasında galibiyet elde edemedi.

İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI

Bologna, Tedesco yönetimindeki ilk lig karşılaşmasında Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibi, ikinci maçında ise Atalanta karşısında yine aynı skorla sahadan yenik ayrıldı. Böylece Tedesco, Bologna kariyerinin ilk iki lig maçını 0 puan ve 0 golle tamamladı.

İLK PUAN SASSUOLO KARŞISINDA

Bologna, üçüncü haftada sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Konuk ekip 19. dakikada Josh Doig ile öne geçerken, Bologna 50. dakikada Roberto Piccoli ile eşitliği sağladı.

Sassuolo, 56. dakikada Vasilije Adzic ile yeniden öne geçti. Tedesco'nun ekibini yenilgiden kurtaran gol ise 90+1'de Artem Dovbyk'ten geldi ve mücadele 2-2 sona erdi.

TEDESCO 90+4'TE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükselirken Domenico Tedesco da maçı tamamlayamadı. İtalyan teknik adam, 90+4'te itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyun alanından gönderildi.

3 MAÇTA SADECE 1 PUAN

Sassuolo beraberliğiyle Bologna ligdeki ilk puanını alsa da Tedesco yönetimindeki kötü başlangıç devam etti.

Tedesco'nun Bologna'daki ilk üç lig maçı:

  • Bologna 0-1 Lazio
  • Bologna 0-1 Atalanta
  • Bologna 2-2 Sassuolo

Bologna böylece 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle yalnızca 1 puan topladı. İlk iki karşılaşmada gol atamayan Tedesco'nun ekibi, üçüncü maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIĞI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Tedesco'nun Fenerbahçe'den ayrılması o dönemde sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaratmıştı. Bir grup taraftar, şampiyonluk gelmemesine rağmen takımın Tedesco yönetimindeki performansını yeterli bulmuş ve teknik adamla yolların ayrılmasını eleştirmişti. Ancak Bologna'daki ilk üç lig karşılaşmasında galibiyet alamayan Tedesco, yalnızca 1 puan çıkarabildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Jong Un düğmeye bastı! Nükleer kapasiteli dev artık görevde

Yine yaptı yapacağını! Nükleer kapasiteli dev resmen göreve başladı
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
En mutlu günleri faciaya dönüştü! 22 kişi hayatını kaybetti

Düğün gecesi kabusa döndü! 22 kişi feci şekilde can verdi
Kadına şiddete engel olmaya çalıştı, bıçaklandı

Sevgilisinden dayak yiyen kadını kurtarmanın bedeli bu oldu!
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik açıklama

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik açıklama
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı

Dün akşama damga vuran görüntü!
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu