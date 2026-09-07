Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart

Fenerbahçe'deki görev süresinin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, İtalya'da henüz istediği sonuçları alamadı.

Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde başarılı sonuçlara imza atan ancak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılamamasının ardından takımdan ayrılan Tedesco, Bologna ile çıktığı ilk üç lig karşılaşmasında galibiyet elde edemedi.

İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI

Bologna, Tedesco yönetimindeki ilk lig karşılaşmasında Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibi, ikinci maçında ise Atalanta karşısında yine aynı skorla sahadan yenik ayrıldı. Böylece Tedesco, Bologna kariyerinin ilk iki lig maçını 0 puan ve 0 golle tamamladı.

İLK PUAN SASSUOLO KARŞISINDA

Bologna, üçüncü haftada sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Konuk ekip 19. dakikada Josh Doig ile öne geçerken, Bologna 50. dakikada Roberto Piccoli ile eşitliği sağladı.

Sassuolo, 56. dakikada Vasilije Adzic ile yeniden öne geçti. Tedesco'nun ekibini yenilgiden kurtaran gol ise 90+1'de Artem Dovbyk'ten geldi ve mücadele 2-2 sona erdi.

TEDESCO 90+4'TE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükselirken Domenico Tedesco da maçı tamamlayamadı. İtalyan teknik adam, 90+4'te itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyun alanından gönderildi.

3 MAÇTA SADECE 1 PUAN

Sassuolo beraberliğiyle Bologna ligdeki ilk puanını alsa da Tedesco yönetimindeki kötü başlangıç devam etti.

Tedesco'nun Bologna'daki ilk üç lig maçı:

Bologna 0-1 Lazio

Bologna 0-1 Atalanta

Bologna 2-2 Sassuolo

Bologna böylece 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle yalnızca 1 puan topladı. İlk iki karşılaşmada gol atamayan Tedesco'nun ekibi, üçüncü maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIĞI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Tedesco'nun Fenerbahçe'den ayrılması o dönemde sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaratmıştı. Bir grup taraftar, şampiyonluk gelmemesine rağmen takımın Tedesco yönetimindeki performansını yeterli bulmuş ve teknik adamla yolların ayrılmasını eleştirmişti. Ancak Bologna'daki ilk üç lig karşılaşmasında galibiyet alamayan Tedesco, yalnızca 1 puan çıkarabildi.