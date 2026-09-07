Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart
Fenerbahçe'de başarılı sonuçlara imza atmasına rağmen şampiyonluk gelmeyince yolların ayrıldığı Domenico Tedesco, Bologna kariyerine kötü başladı. İlk iki lig maçını kaybeden Tedesco'nun takımı, Sassuolo karşısında 90+1'de bulduğu golle 2-2'lik beraberliği kurtardı. İtalyan teknik adam ise 90+4'te itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Bologna, ilk 3 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi.
- Domenico Tedesco'nun Bologna ile çıktığı ilk üç lig maçında galibiyet alamayarak 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle yalnızca 1 puan topladı.
- Bologna, Tedesco yönetimindeki ilk iki lig maçında (Lazio ve Atalanta karşısında) 1-0'lık skorlarla yenilerek 0 puan ve 0 golle tamamladı.
- Tedesco, Sassuolo ile 2-2 berabere biten üçüncü lig maçında 90+4. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Fenerbahçe'deki görev süresinin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, İtalya'da henüz istediği sonuçları alamadı.
Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde başarılı sonuçlara imza atan ancak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılamamasının ardından takımdan ayrılan Tedesco, Bologna ile çıktığı ilk üç lig karşılaşmasında galibiyet elde edemedi.
İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI
Bologna, Tedesco yönetimindeki ilk lig karşılaşmasında Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibi, ikinci maçında ise Atalanta karşısında yine aynı skorla sahadan yenik ayrıldı. Böylece Tedesco, Bologna kariyerinin ilk iki lig maçını 0 puan ve 0 golle tamamladı.
İLK PUAN SASSUOLO KARŞISINDA
Bologna, üçüncü haftada sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Konuk ekip 19. dakikada Josh Doig ile öne geçerken, Bologna 50. dakikada Roberto Piccoli ile eşitliği sağladı.
Sassuolo, 56. dakikada Vasilije Adzic ile yeniden öne geçti. Tedesco'nun ekibini yenilgiden kurtaran gol ise 90+1'de Artem Dovbyk'ten geldi ve mücadele 2-2 sona erdi.
TEDESCO 90+4'TE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükselirken Domenico Tedesco da maçı tamamlayamadı. İtalyan teknik adam, 90+4'te itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyun alanından gönderildi.
3 MAÇTA SADECE 1 PUAN
Sassuolo beraberliğiyle Bologna ligdeki ilk puanını alsa da Tedesco yönetimindeki kötü başlangıç devam etti.
Tedesco'nun Bologna'daki ilk üç lig maçı:
- Bologna 0-1 Lazio
- Bologna 0-1 Atalanta
- Bologna 2-2 Sassuolo
Bologna böylece 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle yalnızca 1 puan topladı. İlk iki karşılaşmada gol atamayan Tedesco'nun ekibi, üçüncü maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
FENERBAHÇE'DEN AYRILIĞI ELEŞTİRİLMİŞTİ
Tedesco'nun Fenerbahçe'den ayrılması o dönemde sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaratmıştı. Bir grup taraftar, şampiyonluk gelmemesine rağmen takımın Tedesco yönetimindeki performansını yeterli bulmuş ve teknik adamla yolların ayrılmasını eleştirmişti. Ancak Bologna'daki ilk üç lig karşılaşmasında galibiyet alamayan Tedesco, yalnızca 1 puan çıkarabildi.