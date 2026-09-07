Haberler

Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu onda

Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu onda Haber Videosunu İzle
Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu onda
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığının ardından gözler Sporting maçında santrforda kimin görev yapacağına çevrildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın yerine Barış Alper Yılmaz'ı ileri uçta görevlendirmeyi planladığı belirtildi.

  • Victor Osimhen, Başakşehir maçında sakatlanarak yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
  • Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ile Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını kaçırabilir.
  • Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ı santrfora çekmeyi planlıyor; Deniz Gül ise henüz yeterli seviyede görülmediği için ilk tercih olmayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'den gelen kötü haberle sarsıldı. Mücadeleye devam edemeyen Nijeryalı golcünün yaklaşık 3 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

3 KRİTİK MAÇI KAÇIRABİLİR

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasının yanı sıra Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını da kaçırması öngörülüyor. Yıldız santrforun yokluğunda Okan Buruk'un hücum hattında nasıl bir tercih yapacağı ise merak konusu olmuştu.

OKAN BURUK'UN TERCİHİ BARIŞ ALPER

Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ı santrfora çekmeye hazırlanıyor. Milli futbolcunun Sporting karşısında ileri uçta görev yapması bekleniyor.

DENİZ GÜL İÇİN KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Deniz Gül'ün ise henüz istenilen seviyeye ulaşmadığı gerekçesiyle Sporting karşılaşmasında santrforda ilk tercih olmayacağı belirtildi. Böylece Osimhen'in yokluğunda sarı-kırmızılıların hücumdaki bir numaralı seçeneğinin Barış Alper Yılmaz olması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Tarihi süreç başladı! Milyar dolarlık cephanelik el değiştiriyor
Yeni OVP’nin piyasalara etkisi ne?

Yeni OVP’nin piyasalara etkisi ne?
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerdar Can:

Çıçtı caf'er bez getir derler bu saatten sonra.. Ulaa sen şampiyonlar liginde mücadele edeceen, defansın yol geçen hani, Apokerim kağnı, Sançez patlak bomba, Singo müzmin sak'kat, Sallayi salla gitsin, Jakobs'un ne olacağı belli değil, yedek santiraforun yook..,, Sane, BU SENİ TIRT, Barış fırt, Sara çırt, nöreeçüyük Okan efendi nörecüyük..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik

İsimler bomba! Derbi sonrası 4 yıldıza hayatının şoku

Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
Kırmızı ışıkta geçen otomobil 24 yaşındaki genci hayattan kopardı

Henüz Ömrünün baharındaydı! Magandalığın kurbanı oldu
Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! 3 yılda hayalini gerçeğe çevirdi

Memuriyeti bırakıp sıfırdan başladı! Şimdi paraya para demiyor
Petrol için 120 dolar uyarısı! Türkiye'ye faturası ağır olabilir

Türkiye için korkutan senaryo! Milyonları yakından ilgilendiriyor