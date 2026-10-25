Koray Kılınç kimdir? Eski Trabzonsporlu forvet bu sezon kaç gol attı?

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İnegöl İlçe Stadı'nda 83. dakikada Emre Keleşoğlu'nun golüyle öne geçen Adana 01 FK, deplasmandan 3 puanla dönmeye hazırlanıyordu. Sultan Su İnegölspor'un forveti Koray Kılınç 90. dakikada Hasan Acar'ın ortasına kafayı vurdu ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasındaki maç 24 Ekim 2026'da 1-1 bitti.

Kılınç maça ilk 11'de başladı, 90 dakika sahada kaldı ve bir de sarı kart gördü.

KORAY KILINÇ BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Koray Kılınç, 2026-2027 sezonunda İnegölspor formasıyla çıktığı 7 lig maçında 5 gol attı. Sahada kaldığı süre 548 dakika. Adana 01 FK maçından bir hafta önce, 17 Ekim'de memleketinin takımlarından 1461 Trabzon FK'ye de gol atmıştı.

KORAY KILINÇ KİMDİR?

Koray Kılınç, İnegölspor'da 9 numaralı formayı giyen bir santrfor. Bursa ekibine 15 Temmuz 2026'da katıldı; sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor.

Futbola Kartalspor altyapısında başladı, 2018'de Trabzonspor'a geçti. Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi.

KORAY KILINÇ KAÇ YAŞINDA?

Koray Kılınç 26 yaşında.

KORAY KILINÇ NERELİ?

Koray Kılınç Trabzonlu. Trabzon'da doğdu, profesyonel kariyerine de şehrin büyük kulübünde adım attı.

KORAY KILINÇ TRABZONSPOR'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Koray Kılınç, Trabzonspor A takımında 5 resmi maça çıktı ve bu maçlarda gol atamadı. Altyapıda ise skor üreten bir oyuncuydu: 19 yaş altı takımında 16 maçta 8, 21 yaş altı takımında 18 maçta 9 gol attı.

Kasım 2019'da, henüz 19 yaşındayken, kulübün eski golcüsü Fatih Tekke onunla görüştü. Tekke genç forvete "Trabzonspor büyük bir camia" diyerek o formayı giymek için çok çalışması gerektiğini söyledi ve sabırlı olmasını istedi.

KORAY KILINÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Koray Kılınç, Trabzonspor'la sözleşmeliyken Turgutluspor, İstanbulspor ve Sarıyer'de kiralık oynadı. 2022'de Bodrum FK'ye transfer oldu; buradan Ankara Keçiörengücü ve Sakaryaspor'a kiralandı.

Sonraki durağı Erzurumspor oldu. Bu yaz İnegöl'e gelen 26 yaşındaki forvet, yeni takımında ilk 7 lig maçını 5 golle geçti.