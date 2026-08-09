Köpeğe benzeyen adam gerçek mi, yapay zeka videosu mu?

Sosyal medyada viral olan köpeğe benzeyen adam videosuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılırken, görüntülerin yapay zeka ürünü olup olmadığı da araştırılıyor. Gerçekçi detaylarıyla dikkat çeken video, izleyenlerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Peki, köpeğe benzeyen adam videosu gerçek mi, yapay zeka videosu mu? İşte viral görüntülerle ilgili merak edilenler...

2,7 MİLYON DOLARLIK KÖPEK İDDİASI GERÇEK Mİ? “JASO” HAKKINDAKİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan “26 yaşındaki Japon milyarder köpek olmak için 2,7 milyon dolar harcadı” iddiası gündem oldu. Paylaşımlarda “Jaso” isimli bir Japon milyarderin, insan görünümünden tamamen kurtularak köpeğe dönüşmek amacıyla milyonlarca dolarlık ameliyat geçirdiği öne sürüldü. Ancak viral hale gelen bu hikâyenin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

“JASO” İSİMLİ MİLYARDER İDDİASI YALAN

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği iddiada, Japonya'da yaşayan 26 yaşındaki “Jaso” isimli bir milyarderin köpeğe dönüşmek için 2,7 milyon dolar harcadığı ileri sürülüyor. Bazı paylaşımlarda ise söz konusu kişinin çok sayıda ameliyat geçirdiği ve fiziksel görünümünü tamamen değiştirdiği iddia ediliyor.

Ancak yapılan incelemelerde, bu hikâyeyi doğrulayacak “Jaso” isimli bir Japon milyardere veya iddia edilen ameliyatlara ilişkin güvenilir bir kayıt bulunmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla milyonlarca dolarlık ameliyat hikâyesinin sosyal medyada oluşturulan asılsız bir anlatı olduğu anlaşılıyor.

GERÇEK HİKÂYE TOCO'YA AİT

Viral paylaşımlarda kullanılan görüntülerin ise bambaşka bir hikâyeye ait olduğu ortaya çıktı. Görsellerdeki kişinin, Japonya'da yaşayan ve kendisini köpek görünümünde görmeyi tercih eden Toco isimli bir kişi olduğu belirtiliyor.

Toco'nun gerçekten bir köpeğe dönüşmek için ameliyat olduğu yönündeki iddiaların aksine, hikâyenin merkezinde özel olarak hazırlanmış son derece gerçekçi bir köpek kostümü bulunuyor. Söz konusu kostümün hazırlanması için yaklaşık 15 bin dolar harcandığı aktarılıyor.

15 BİN DOLARLIK ÖZEL KÖPEK KOSTÜMÜ

Toco'nun hikâyesinin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesinin temelinde, son derece gerçekçi görünen köpek kostümü bulunuyor. Özel olarak tasarlanan kostüm, insan vücudunu kapatarak dışarıdan bakıldığında gerçek bir köpeği andıracak şekilde hazırlandı.

Kostümün yüksek maliyetinin ve gerçekçi görünümünün sosyal medyada farklı yorumlara neden olduğu görülürken, zaman içerisinde Toco'nun hikâyesi değiştirilerek “milyarder bir Japon, köpek olmak için milyonlarca dolar harcadı” şeklinde sunuldu.

2,7 MİLYON DOLARLIK AMELİYAT YAPILDI MI?

Ortaya atılan iddianın en dikkat çekici kısmını 2,7 milyon dolarlık ameliyat masrafı oluşturuyor. Ancak Toco'nun köpek görünümüne kavuşmak için 2,7 milyon dolar değerinde bir ameliyat geçirdiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Benzer şekilde, “Jaso” isimli 26 yaşındaki Japon milyarderin böyle bir operasyon geçirdiğini doğrulayan güvenilir bir kaynak da mevcut değil.

Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan “2,7 milyon dolara köpek oldu” şeklindeki içeriklerin gerçeği çarpıttığı değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN HİKÂYENİN GERÇEĞİ

Sonuç olarak, “Jaso isimli 26 yaşındaki Japon milyarder köpek olmak için 2,7 milyon dolar harcadı” iddiası gerçeği yansıtmıyor. Ortada milyonlarca dolarlık bir ameliyat veya bu nedenle köpek görünümüne kavuşmuş bir milyarder bulunmuyor.

Viral görüntülerin arkasındaki gerçek hikâye ise yaklaşık 15 bin dolar maliyetle hazırlanan özel bir köpek kostümü kullanan Toco'ya ait. Sosyal medyada yayılan içeriklerin farklı bilgilerle yeniden paylaşılması, zaman içerisinde gerçek hikâyenin çarpıtılarak “2,7 milyon dolarlık köpek olma operasyonu” şeklinde sunulmasına neden oldu.