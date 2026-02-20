Konyaspor Galatasaray muhtemel 11'leri ve maç kadrosu!

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak zorlu maç öncesinde gözler teknik direktörlerin tercih edeceği ilk 11'lere çevrildi. Şampiyonluk ve puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler, eksik ve cezalı oyuncular ile maç kadrosuna dair tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Konyaspor ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Merakla beklenen karşılaşma, 21 Şubat Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ LİG KAPSAMINDA OYNANACAK?

Bu önemli karşılaşma, Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonu olan Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak.

KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan müsabaka, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak şehir ise Konya olacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1 kanalına

• Digiturk 77. kanal,

• Kablo TV 232. kanal,

• Türksat uydu yayını

ve internet platformları üzerinden (şifreli) erişim sağlayabilir.

GALATASARAY'IN KONYA KAFİLESİ

Konya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper YIlmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

OSİMHEN KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Yoğun fikstür ve yaklaşan diğer kritik maçlar düşünülerek yıldız oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirilmesine karar verildi.

Galatasaray muhtemel 11'i:

Uğurcan, Sanchez, Icardi, Yunus, Eren, İlkay, Abdülkerim, Sane, Lang, Boey, Lemina.