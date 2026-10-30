Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? GS Konya maçı bitti mi? Konyaspor Galatasaray maçı CANLI SKOR takibi!

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Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan Konyaspor – Galatasaray maçında sarı-kırmızılılar 4-0 önde. Karşılaşma devam ederken Galatasaray, rakibinin fileleri dört kez havalandırarak deplasmanda net bir üstünlük kurdu. Maçın canlı skoru ve önemli anları, karşılaşma boyunca haberimizde anlık olarak güncelleniyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor – Galatasaray maçında skor şu an 0-4. Galatasaray, deplasmanda etkili bir performans ortaya koyarak dört gollük üstünlük yakaladı. Karşılaşmanın son skoru, maçın tamamlanmasının ardından bu bölümde güncellenecek.

GS KONYA MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır. Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanındaki maçı henüz sona ermedi. Karşılaşma son dakikalarına girerken Galatasaray 4-0 önde bulunuyor.

OSİMHEN GOL ATTI

Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen ve maç günü kafileye katılan Victor Osimhen, ilk 11’de başladığı karşılaşmada gol attı. Bir gün önce ikinci kez baba olan Nijeryalı golcü, bu golle Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükselterek gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirveye yerleşti.

KAFA TRAVMASI NEDENİYLE EK DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmada Konyaspor’un kalecisinin kafa travması geçirmesi üzerine Konyaspor kalesinde değişiklik yapıldı. Kafa travması kuralı gereği her iki takıma da birer ek oyuncu değişikliği hakkı tanındı ve bu nedenle Galatasaray, maçta 6 oyuncu değişikliği yaptı.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlandığı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebiliyor. Karşılaşmayı beIN Sports 1’de spiker Murat Yenersoy anlatıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanıyor.