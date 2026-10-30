Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? GS Konya maçı bitti mi? Konyaspor Galatasaray maçı CANLI SKOR takibi!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray, Konya deplasmanında Konyaspor karşısında farklı bir skor yakaladı. Fenerbahçe derbisindeki galibiyetin ardından zirvedeki yerini korumak isteyen sarı-kırmızılıların deplasman sınavını takip eden futbolseverler, “Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç?”, “maç bitti mi?” ve “canlı skor ne?” sorularına yanıt arıyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan Konyaspor – Galatasaray maçında sarı-kırmızılılar 4-0 önde. Karşılaşma devam ederken Galatasaray, rakibinin fileleri dört kez havalandırarak deplasmanda net bir üstünlük kurdu. Maçın canlı skoru ve önemli anları, karşılaşma boyunca haberimizde anlık olarak güncelleniyor.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?
Konyaspor – Galatasaray maçında skor şu an 0-4. Galatasaray, deplasmanda etkili bir performans ortaya koyarak dört gollük üstünlük yakaladı. Karşılaşmanın son skoru, maçın tamamlanmasının ardından bu bölümde güncellenecek.
GS KONYA MAÇI BİTTİ Mİ?
Hayır. Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanındaki maçı henüz sona ermedi. Karşılaşma son dakikalarına girerken Galatasaray 4-0 önde bulunuyor.
OSİMHEN GOL ATTI
Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen ve maç günü kafileye katılan Victor Osimhen, ilk 11’de başladığı karşılaşmada gol attı. Bir gün önce ikinci kez baba olan Nijeryalı golcü, bu golle Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükselterek gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirveye yerleşti.
KAFA TRAVMASI NEDENİYLE EK DEĞİŞİKLİK
Karşılaşmada Konyaspor’un kalecisinin kafa travması geçirmesi üzerine Konyaspor kalesinde değişiklik yapıldı. Kafa travması kuralı gereği her iki takıma da birer ek oyuncu değişikliği hakkı tanındı ve bu nedenle Galatasaray, maçta 6 oyuncu değişikliği yaptı.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlandığı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebiliyor. Karşılaşmayı beIN Sports 1’de spiker Murat Yenersoy anlatıyor.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Mücadele, Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanıyor.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yaparken, dördüncü hakem Ömer Tolga Güldibi. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapıyor.
GALATASARAY’DA SON DURUM
Galatasaray, karşılaşmaya Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yoksun çıktı. Barış Alper Yılmaz ise maça yedek kulübesinde başladı. Sarı-kırmızılılar maça ligde 22 puanla lider olarak çıkmıştı; bu maçı kazanmaları halinde puanlarını 25’e yükseltecek.
KONYASPOR GALATASARAY CANLI SKOR
Konyaspor 0 – 4 Galatasaray (maç devam ediyor)
Karşılaşmanın son skoru ve maç sonu gelişmeleri, mücadelenin tamamlanmasının ardından bu bölümde paylaşılacak.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.