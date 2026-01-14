Konya okullar tatil mi, 15 Ocak Perşembe Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?
KONYA HAVA DURUMU
Konya'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, gece ve sabah saatlerinde puslu, gün içerisinde ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca önemli bir yağış beklenmezken, sabah saatlerinde görüş mesafesini azaltan pus ve yer yer sis olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
KONYA'DA SAAT SAAT HAVA DURUMU
Konya'da Çarşamba akşamı itibarıyla parçalı bulutlu bir hava hakim. Gece saatlerine doğru sıcaklık sıfırın altına inerken nem oranındaki artış dikkat çekiyor.
ÇARŞAMBA AKŞAMI
21.00 – 24.00
Hadise: Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: 0°C
Hissedilen: 0°C
Nem: %76
Ortalama rüzgar hızı: 4 km/sa
PERŞEMBE GECESİ: PUS ETKİLİ OLACAK
Gece yarısından itibaren Konya'da puslu hava etkisini artırıyor.
00.00 – 06.00
Hadise: Puslu
En düşük sıcaklık: -3°C
Nem: %82 – %87
Rüzgar hızı: 1 – 3 km/sa
Bu saatlerde özellikle şehirlerarası yollarda görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.
PERŞEMBE SABAH VE ÖĞLE SAATLERİ
Sabah saatlerinde puslu hava devam ederken, öğleye doğru bulutluluk azalıyor.
06.00 – 12.00
Hadise: Puslu / Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: -2°C'den 1°C'ye yükseliyor
12.00 – 15.00
Hadise: Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: 6°C
Rüzgar: 8 km/sa (maks. 21 km/sa)
AKŞAM SAATLERİ
Perşembe akşamı parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.
18.00 – 24.00
Sıcaklık: 1°C'den 0°C'ye düşüyor
Nem: %76 – %83
KONYA'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Meteoroloji tahminlerine göre Konya'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 6–8 dereceye kadar yükselirken, geceleri don riski devam ediyor.
15 OCAK PERŞEMBE: AZ BULUTLU VE SERİN
Hadise: Az Bulutlu
En düşük sıcaklık: -3°C
En yüksek sıcaklık: 6°C
Nem: %53 – %87
16 OCAK CUMA: SICAKLIK ARTIYOR
Hadise: Parçalı Bulutlu
En düşük sıcaklık: -2°C
En yüksek sıcaklık: 8°C
Günün en sıcak günü olması bekleniyor.
17 OCAK CUMARTESİ: BULUTLULUK DEVAM EDECEK
Hadise: Parçalı Bulutlu
En düşük sıcaklık: 0°C
En yüksek sıcaklık: 2°C
Rüzgar: 15 km/sa
18 OCAK PAZAR: GECE SOĞUK, GÜNDÜZ SERİN
Hadise: Parçalı Bulutlu
En düşük sıcaklık: -4°C
En yüksek sıcaklık: 1°C
19 OCAK PAZARTESİ: DON UYARISI
Hadise: Parçalı Bulutlu
En düşük sıcaklık: -5°C
En yüksek sıcaklık: 1°C
Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.
UZMANLARDAN PUS VE DON UYARISI
Meteoroloji uzmanları, Konya'da özellikle gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ve don olaylarına karşı vatandaşları uyarıyor. Sürücülerin düşük hızda seyretmeleri, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların ise don riskine karşı tedbir almaları öneriliyor.
KONYA OKULLAR TATİL Mİ?
15 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.