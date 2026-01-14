Konya okullar tatil mi, 15 Ocak Perşembe Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya'da 15 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", " Konya Valiliği 15 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

Konya'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, gece ve sabah saatlerinde puslu, gün içerisinde ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca önemli bir yağış beklenmezken, sabah saatlerinde görüş mesafesini azaltan pus ve yer yer sis olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KONYA'DA SAAT SAAT HAVA DURUMU

Konya'da Çarşamba akşamı itibarıyla parçalı bulutlu bir hava hakim. Gece saatlerine doğru sıcaklık sıfırın altına inerken nem oranındaki artış dikkat çekiyor.

ÇARŞAMBA AKŞAMI

21.00 – 24.00

Hadise: Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: 0°C

Hissedilen: 0°C

Nem: %76

Ortalama rüzgar hızı: 4 km/sa

PERŞEMBE GECESİ: PUS ETKİLİ OLACAK

Gece yarısından itibaren Konya'da puslu hava etkisini artırıyor.

00.00 – 06.00

Hadise: Puslu

En düşük sıcaklık: -3°C

Nem: %82 – %87

Rüzgar hızı: 1 – 3 km/sa

Bu saatlerde özellikle şehirlerarası yollarda görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.

PERŞEMBE SABAH VE ÖĞLE SAATLERİ

Sabah saatlerinde puslu hava devam ederken, öğleye doğru bulutluluk azalıyor.

06.00 – 12.00

Hadise: Puslu / Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: -2°C'den 1°C'ye yükseliyor

12.00 – 15.00

Hadise: Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: 6°C

Rüzgar: 8 km/sa (maks. 21 km/sa)

AKŞAM SAATLERİ

Perşembe akşamı parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

18.00 – 24.00

Sıcaklık: 1°C'den 0°C'ye düşüyor

Nem: %76 – %83

KONYA'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji tahminlerine göre Konya'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 6–8 dereceye kadar yükselirken, geceleri don riski devam ediyor.

15 OCAK PERŞEMBE: AZ BULUTLU VE SERİN

Hadise: Az Bulutlu

En düşük sıcaklık: -3°C

En yüksek sıcaklık: 6°C

Nem: %53 – %87

16 OCAK CUMA: SICAKLIK ARTIYOR

Hadise: Parçalı Bulutlu

En düşük sıcaklık: -2°C

En yüksek sıcaklık: 8°C

Günün en sıcak günü olması bekleniyor.

17 OCAK CUMARTESİ: BULUTLULUK DEVAM EDECEK

Hadise: Parçalı Bulutlu

En düşük sıcaklık: 0°C

En yüksek sıcaklık: 2°C

Rüzgar: 15 km/sa

18 OCAK PAZAR: GECE SOĞUK, GÜNDÜZ SERİN

Hadise: Parçalı Bulutlu

En düşük sıcaklık: -4°C

En yüksek sıcaklık: 1°C

19 OCAK PAZARTESİ: DON UYARISI

Hadise: Parçalı Bulutlu

En düşük sıcaklık: -5°C

En yüksek sıcaklık: 1°C

Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

UZMANLARDAN PUS VE DON UYARISI

Meteoroloji uzmanları, Konya'da özellikle gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ve don olaylarına karşı vatandaşları uyarıyor. Sürücülerin düşük hızda seyretmeleri, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların ise don riskine karşı tedbir almaları öneriliyor.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.