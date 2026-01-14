Konya okullar tatil mi, 14 ocak Çarşamba Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya'da 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", "Konya Valiliği 14 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

Konya'da Hava Parçalı Bulutlu

Konya'da çarşamba günü hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar gün boyunca 0°C ile 3°C arasında değişecek, rüzgâr hızları ise 8–24 km/saat civarında seyredecek. Nem oranı %49–81 arasında olacak.

Saatlik Hava Durumu (Çarşamba)

00.00–03.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -3°C, rüzgâr hızı 4 km/saat

03.00–06.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -5°C, rüzgâr hızı 3 km/saat

06.00–09.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -3°C, rüzgâr hızı 1 km/saat

09.00–12.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 1°C, rüzgâr hızı 3 km/saat

12.00–15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 3°C, rüzgâr hızı 7 km/saat

15.00–18.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 2°C, rüzgâr hızı 1 km/saat

18.00–24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 0–1°C, rüzgâr hızı 2 km/saat

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, gündüz en yüksek 3°C, gece en düşük -5°C

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, gündüz en yüksek 6°C, gece en düşük -3°C

16 Ocak Cuma: Az bulutlu, gündüz en yüksek 9°C, gece en düşük -1°C

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, gündüz en yüksek 4°C, gece en düşük -1°C

18 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, gündüz en yüksek 1°C, gece en düşük -3°C

Konya'da soğuk hava devam ederken, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde tüm kademelerde, Karatay, Ilgın ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, Hüyük ilçesinde 1, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede, merkez Meram ilçesinde ise taşımalı eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle 9 ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Ayrıca bu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karatay, Ilgın ve Taşkent kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki taşımalı eğitime ara verildi.

Hüyük'e bağlı yüksek rakımlı Başlamış Mahallesi'nde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı taşımalı eğitim-öğretim kapsamında bulunan öğrenciler 1 gün süreyle izinli sayıldı.

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak, Tepekent ve Sızma mahallelerinde de eğitime ara verildiği açıklandı.

Merkez Meram ilçesinde ise taşımalı öğrenciler için, Güneydere İlkokulu/Ortaokulu, Yeşiltekke İlkokulu/Ortaokulu, Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil İlkokulu/Ortaokulu, Mustafa Bağrıaçık İlkokulu/Ortaokulu, Sağlık İlkokulu, Kızılören İlkokulu/Ortaokulu, Sefaköy İlkokulu, Kayalı İlkokulu, Sefaköy Mehmet Tosun İmam Hatip Ortaokulu, Kozağaç ESOB İlkokulunda, taşıma merkezi olan Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlkokulu, İnlice İlkokulu/Ortaokulu, Gökyurt İlkokulu/Ortaokulunda tüm öğrenciler için 1 gün eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.