Konya okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya'da 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", " Konya Valiliği 14 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

Konya'da Soğuk ve Parçalı Bulutlu Hava Etkisini Sürdürüyor

Konya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre kent genelinde bugün ve önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Özellikle gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Saatlik Tahminlere Göre:

Salı günü akşam saatlerinden itibaren Konya'da parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. 18.00–21.00 saatleri arasında hava sıcaklığı -1 derece, hissedilen sıcaklık ise -6 derece olacak. Rüzgarın zaman zaman saatte 34 km hıza ulaşması bekleniyor.

Gece saatlerinde sıcaklık daha da düşecek. 21.00–24.00 saatleri arasında hava -2 derece, gece yarısından sonra ise -5 dereceye kadar inecek. Çarşamba sabahına kadar soğuk hava etkisini sürdürürken, rüzgar hızında belirgin bir azalma görülecek.

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar yükselirken, gün genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden 0–1 derece seviyelerine gerileyecek.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre Konya'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük -5, en yüksek 3 derece

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük -3, en yüksek 6 derece

16 Ocak Cuma: Az bulutlu, en düşük -1, en yüksek 9 derece

17 Ocak Cumartesi : Parçalı bulutlu, en düşük -1, en yüksek 4 derece

18 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük -3, en yüksek 1 derece

Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.