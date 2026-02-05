Konya MEDAŞ elektrik kesintisi! 5-6 Şubat Konya'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Konya elektrik kesintisi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Şubat günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Konya'da elektrik kesintileri:

AKŞEHİR

Akşehir ilçesinde 5 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında bakım çalışması nedeniyle Ilıcak Mahallesi 38311. Sokak ve Ilıcak Caddesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında yine bakım çalışması sebebiyle Ilıcak Mahallesi 38307, 38308, 38309 numaralı sokaklar ile Ilıcak Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında özel elektrikçi mühendis çalışması nedeniyle Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Caddesi ve 33782. Sokak'ta elektrik kesintisi olacaktır.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında bakım çalışması kapsamında Adsız Mahallesi 35668. Sokak ile Alanyurt, Kozağaç ve Sorkun mahallelerinde çok sayıda sokak ve caddede elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Alanyurt Mahallesi'ndeki 37800 ile 37829 arasındaki sokaklar, 38701. Sokak, Alanyurt Caddesi ve Sorkun Caddesi etkilenecektir. Ayrıca Kozağaç Mahallesi 37809. Sokak ve Kozağaç Caddesi ile Sorkun Mahallesi 38700. Sokak ve Sorkun Caddesi de kesinti kapsamındadır.

BEYŞEHİR

Beyşehir ilçesinde 6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle Ağılönü Mahallesi'nde 45402 ile 45409 numaralı sokaklar ve Ağılönü Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında yeni tesis yapılması sebebiyle Hacıakif Mahallesi 40656. Sokak ile Yeni Mahalle'de çok sayıda sokak ve cadde elektrik kesintisinden etkilenecektir. Kesinti kapsamına 40656, 40658, 40664, 40688, 40691, 41318, 41325, 41329, 41330, 41334, 41346, 41358, 41364, 41365, 41366, 41367, 41368 ve 41369 numaralı sokaklar ile Seyran Caddesi, Şehit Osman Çınar Caddesi, Şehit Selami Sayılırer Sokak ve Yaman Caddesi dahildir.

EREĞLİ

Ereğli ilçesinde 5 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında özel elektrikçi mühendis çalışması nedeniyle Acıpınar Mahallesi'nde 95100. Cadde, 95101, 95103, 95106 ve 95230 numaralı sokaklar ile Konya Ereğli Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında bakım çalışması sebebiyle Alpaslan, Barbaros, Belceağaç, Boyacıkali, Cahi, Camikebir, Cumhuriyet, Dalmaz, Eti, Hacımustafa, Hacımutahir, Hamidiye, Hıdırlı, Kazancı, Mimar Sinan ve Namık Kemal mahallelerinde çok sayıda sokak ve cadde elektrik kesintisinden etkilenecektir. Kesintiler; belirtilen mahallelerdeki numaralı sokakların yanı sıra Anıt Caddesi, Atatürk Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Dr. Faruk Sükan Caddesi, Prof. Dr. Bahriye Üçok Caddesi, Kaymakam Nail Memik Caddesi, Nakişçi Caddesi, Bestekar Mustafa Seyran Caddesi ve sokakları kapsamaktadır.