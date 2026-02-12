Konya MEDAŞ elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Konya'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Konya elektrik kesintisi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Şubat günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Konya'da elektrik kesintileri:

ÇUMRA

12.02.2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında Özel Elektrikçi Mühendis çalışması nedeniyle Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 73862, 74130, 74155, 74156, 74165 ve 74168. sokaklar ile Adnan Menderes Caddesi, Akören Alibeyhüyüğü Caddesi, Alanya Caddesi, Hüyük Caddesi ve Orhan Gazi Caddesi'nde; Bağlar Mahallesi'nde 72207 ve 72209. sokaklarda; Bakkalbaşı Mahallesi'nde 73427 ve 73431. sokaklar ile Cumhuriyet Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde; Beylerce Mahallesi'nde 77107. Sokak'ta; Cumhuriyet Mahallesi'nde 73665. Sokak'ta; Gökhüyük Mahallesi'nde 77816, 77830, 77858 ve 77873. sokaklar ile Gökhüyük Caddesi'nde; İçeriçumra Mahallesi'nde Sedat Çumralı Caddesi'nde; İzzetbey Mahallesi'nde 72447. Sokak'ta ve Meydan Mahallesi'nde Mustafa Kemal Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13.02.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında yeni tesis yapılması nedeniyle Büyükaşlama Mahallesi'nde 77256. Sokak ile Büyükaşlama Caddesi ve Küçükaşlama Caddesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

13.02.2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında ilanlı röle test çalışması nedeniyle Güvercinlik Mahallesi'nde 73017, 74526, 74533, 74537, 74555, 74557, 74566, 74573 ve 74591. sokaklar ile Göktuğ Caddesi'nde; Ürünlü Mahallesi'nde 79114. Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SELÇUKLU

13.02.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında küçük ek tesis çalışması nedeniyle Ardıçlı Mahallesi'nde 16570, 16576, 16579, 16582, 16589, 16591, 16592, 16593, 16594, 16595, 16596, 16597, 16599, 16600 ve 16601. sokaklar ile Ardıçlı Yaylası Caddesi, Ulupınar Caddesi ve Yenibelediye Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14.02.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında küçük ek tesis çalışması nedeniyle Bağrıkurt Mahallesi'nde 25701, 25707 ve 25708. sokaklar ile Bağrıkurt Caddesi'nde; Dokuz Mahallesi'nde 16662. Sokak'ta; Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde Ahizade Sokak'ta; Sızma Mahallesi'nde 200501'den 200509'a kadar olan sokaklar, 25501'den 25590'a kadar olan sokaklar ile 25700, 25701, 25703, 25704, 25705, 25706 ve 25719. sokaklar ile Sızma Caddesi, Şehit Adnan Demir Sokak, Şehit Mustafa Koçoğlu Sokak ve Şehit Numan Demir Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARATAY

12.02.2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle Ağsaklı Mahallesi'nde Ağsaklı Caddesi'nde; Akörenkışla Mahallesi'nde 182405, 21127, 21619, 21661, 21668, 21677, 21678, 21679, 21680, 21694 ve 21697. sokaklar ile Akörenkışla Caddesi'nde; Beşağıl Mahallesi'nde 21101, 21110, 21117, 21126, 21127, 21130, 21131, 21133 ve 21680. sokaklar ile Beşağıl Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.