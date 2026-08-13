Konca Kuriş kimdir, nasıl öldü? Konca Kuriş çocuklar kim, eşi Orhan Kuriş kimdir?

Konca Kuriş, dini görüşleri ve kadın haklarına ilişkin açıklamalarıyla tanınan feminist araştırmacı yazardır. 1998 yılında kaçırılan Kuriş'in cansız bedeni, 2000 yılında Konya'nın Meram ilçesinde bulundu. Peki, Konca Kuriş kimdir, nasıl öldü, çocukları ve eşi Orhan Kuriş kimdir? Detaylar...

KONCA KURİŞ KİMDİR?

Konca Kuriş, 16 Ekim 1961'de Mersin'de dünyaya gelen Türk feminist araştırmacı yazardır. İslamiyet ile 1987 yılında tanışan Kuriş, ilk olarak kayınpederinin mensup olduğu Nakşibendi tarikatıyla temas kurdu. Daha sonra Allah'a ulaşmanın yolunun tarikatla olmayacağını savunarak Kur'ancılık akımını benimsedi.

Kuriş, İslam'ın çağın aklıyla yeniden yorumlanması gerektiğini savunan görüşleriyle tanındı. Kur'an'ın dogmatik biçimde yorumlanmasını eleştirdi. Örtülü olmasına rağmen Kur'an'da başörtüsü zorunluluğu olmadığını savundu. Kadın ve erkeğin yan yana namaz kılabileceğini söyledi ve çok kadınla evlilikleri eleştirdi.

Bu görüşleri nedeniyle tehditler almaya başlayan Kuriş, tebliğ amacıyla farklı dini cemaat ve yapılarla temas kurdu. Verilen bilgilere göre hiçbir dönemde Hizbullah üyesi olmadı. Teyzesi Necla Genç ile birlikte Mersin'deki Bağımsız Kadın Derneği'nde çalıştı.

Kuriş'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri, 16 Temmuz 1998'de Mersin'deki evinin önünden kaçırılması oldu. Verilen bilgilere göre eşi Orhan Kuriş etkisiz hale getirildikten sonra Konca Kuriş kaçırıldı.

KONCA KURİŞ NASIL ÖLDÜ?

Konca Kuriş, 16 Temmuz 1998'de evinin önünden kaçırıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamadı. Verilen bilgilere göre Kuriş, Hizbullah üyeleri tarafından 35 gün boyunca işkence gördü. Daha sonra öldürüldü ve sorgulandığı evin bodrumuna gömüldü.

Kuriş'in cesedi, kaçırılmasından 555 gün sonra, 23 Ocak 2000'de Konya'nın Meram ilçesinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen ölüm evinin bodrumunda bulundu. Ön otopsi raporuna göre Kuriş'in yaklaşık 8-10 ay önce öldürüldüğü tespit edildi.

Türkiye Hizbullahı, Konca Kuriş'in kaçırılması, işkence görmesi ve öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi. Kuriş'in kaçırıldığı dönemde tehditler aldığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

Konca Kuriş'in mezarı Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

KONCA KURİŞ ÇOCUKLAR KİM?

Konca Kuriş, 16 yaşındayken Orhan Kuriş ile evlendi. Bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi. Kuriş, hayatını kaybettiğinde evli ve beş çocuk annesiydi.

Konca Kuriş'in çocuklarının isimleri ve ayrıntılı kişisel bilgileri verilen bilgiler arasında yer almamaktadır. Bu nedenle çocukları hakkında yalnızca beş çocuk annesi olduğu bilgisi aktarılabilir.

KONCA KURİŞ'İN AİLE HAYATI

Konca Kuriş, genç yaşta Orhan Kuriş ile evlendi ve bu evlilikten beş çocuğu oldu. Verilen bilgilere göre Orhan Kuriş, 16 Temmuz 1998 gecesi Konca Kuriş'in evinin önünde etkisiz hale getirildi. Ardından Konca Kuriş kaçırıldı.

KONCA KURİŞ EŞİ ORHAN KURİŞ KİMDİR?

Orhan Kuriş, Konca Kuriş'in eşidir. Konca Kuriş henüz 16 yaşındayken Orhan Kuriş ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten beş çocuğu olmuştur.

Orhan Kuriş'in adı, özellikle Konca Kuriş'in kaçırılmasıyla ilgili olayın ayrıntılarında geçmektedir. Verilen bilgilere göre 16 Temmuz 1998 gecesi Konca Kuriş'in Mersin'deki evinin önünde Orhan Kuriş etkisiz hale getirildikten sonra Konca Kuriş kaçırılmıştır.

KONCA KURİŞ'İN KAÇIRILMASI VE BULUNMASI

Konca Kuriş'in ölümü sebebiyle tutuklanan zanlılar 29 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla "sürekli hastalık hali" kapsamında serbest bırakıldı. Bilgilendirme belgesi 30 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.