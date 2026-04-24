Kızılcık Şerbeti 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 133. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başak ve Cemo’yu baş başa yakalayan Fatih durumu anlar ve çok öfkelenerek orayı terk eder. Başak perişandır, mecburen Tuncay’ı arayarak Cemo ile onun evine geçer. Bu birliktelik hepsini birbirine yaklaştıracaktır. Birkaç gün geçtikten sonra ise Fatih ve Başak yüzleşerek tüm gerçekleri konuşacaklardır. Nilay’ın aklanarak Kıvılcım ve Ömer ile Ünal evden çıkması Abdullah’ı hem çok üzmüş hem de Salkım’a karşı müthiş öfkelendirmiştir. Tüm bu olaylar kocasının yanına dönen Çimen’e daha ilk günden soğuk duş etkisi yapar. Karı kocanın arası gerginleşir. Herkes Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ı ziyarete gelir, Salkım’ın ise gelme nedeni özür dilemektir. Asil’in el altından iş ayarlaması İlhami’yi çok sinirlendirecektir. Bu konu Asil ve Nursema’yı da karşı karşıya getirir. Cemo’nun gelişi kadar gidişi de olaylı olacaktır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih’in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne’nin Fatih’e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl’ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril’in Sönmez’i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa’nın Nilay’a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl’ın eski aşkı Leo’nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo’nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay’ın durumu Nursema’ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer’in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

133. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti’nin 133. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıvılcım, programında hayat kurtaran sessiz yardım işaretini anlatarak farkındalık yaratıyor. Nilay’ın, Ünal eve geri döndüğü tanıtımda Abdullah ve Salkım’ın arasındaki gerilimin devam etmesi dikkat çekiyor. Salkım, Elif’in geçirdiği gizli ameliyatı Çimen’den duyduğunda baygınlık geçiriyor. Tanıtımın finalinde ise elektrik arızasından çıkan yangında Nursema ve Ulvi’nin yardımına Asil’in yetişmesi yeni bölüme dair merakı artırıyor.