Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 125. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için "Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bade'nin ifşasıyla Ünal ailesi şoke olmuştur. Kıvılcım hemen orayı terk eder ama çok üzgün ve çok kırgındır. Ömer'in onu toparlama çabaları nafiledir. Salkım ise bu durumdan yaralanmak üzere harekete geçer. Çimen ve Emir'i ayırmak konusunda eline bir koz geçtiğini düşünmektedir. İlhami'nin programlarının çekimi başlamıştır, Nursema ve İlhami'nin arkadaşlığı da günden güne ilerliyor, derinleşiyordur. Kıvılcım dayanamaz ve evi terk eden Sönmez'i geri dönmesi için ikna eder. Nilay ve Sevtap'ın kuaför maceraları tanıştıkları biri yüzünden kabusa dönüşecektir. Bade'nin hamilelik haberine inanmayan Başak, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Kıvılcım programına Başak'ın babası Tuncay'ı konuk etmesi ikili arasında bir arkadaşlığın başlamasına neden olur. Ünal ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden büyük bir kaosa sürüklenecektir.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

125. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 125. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, Başak ve Fatih'in eğlence dolu gecesinde samimi halleri dikkat çekerken Asil'in, Elif ile evlilik planı yapması dikkat çekiyor. Kıvılcım ve Tuncay'ın akşam yemeğine şahit olan Ömer'in tepkisi eski iki âşığın geçmişini hatırlatırken, Ömer'in boşanma kararı almasıyla Bade'nin, Kıvılcım ve Tuncay'ın gecesini basması tanıtıma damga vuruyor ve yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.