Kızılcık Şerbeti 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 116. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Abdullah ve Salkım evlenirler. Salkım'ın varlığı eve taptaze bir soluk getirir. Emir ve Çimen'in ilişkileri gayet yolunda giderken Ünallar'ın evinde rastlaşmaları ikisi için de büyük sürpriz olur. Bu kesişmeyi ilişkilerine yansıtmamaya karar verseler de hayat hiç de öyle akmayacaktır. Annelerin tanışması pek hoş geçmeyecektir. Ömer, Kıvılcım ile görüşmüyor, oğlu için yapılması gereken işleri asistanı üzerinden yürütüyordur. Kıvılcım ise bu durumdan son derece rahatsızdır. Sonunda dayanamaz ve harekete geçer. Abidin'in sayesinde Sevtap istediği mekana kavuşmuştur. Artık tek derdi burayı güzelce işletmektir. Fatih ve Başak'ın tanışması çok sevimli bir şekilde olsa da şirkette yapılan toplantıda Tuncay ve Abdullah çok gerilirler. Sonrasında evlerine yapılan polis baskını Tuncay'ı delirtir. Başak'ın onu durdurmak için bulduğu çözüm ise herkesi dönülmez bir yola sokacaktır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

116. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 116. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Ünal ve Keskin ailesini bir araya getiren Fatih ve Başak'ın evliliği, Fatih'in Kıvılcım'a açıklamasıyla Kıvılcım'ın içindeki ateşi harlıyor. En kötü zamanlarında birbirlerinin yanında olmayan iki eski âşık Kıvılcım ve Ömer'in yüz yüze gelmesi sert bir yüzleşme yaşanmasına sebep olurken Ömer'in "Benim en kötü zamanım sendin" sözleri duygu dolu anlara sebep oluyor. Çimen ve Emir'i Salkım'ın uygunsuz bir durumda yakalaması, iki aileyi karşı karşıya getiren yeni bir krizin fitilini ateşlerken, yaşanacaklar yeni bölüme dair ilgiyi zirveye taşıyor. Asude'nin, Nursema'ya oğlu konusunda yaptığı sert uyarıları hatırlatması tansiyonu yükseltirken, Nilay'ın Nursema'dan şüphelenip telefonunu karıştırdığı anlar dikkat çekiyor.