Kızılcık Şerbeti Doğa dönüyor mu, Kızılcık Şerbeti Rüzgar dönüyor mu? Yüzü sargılı kişi kim?

Show TV'nin sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti, her haftanın en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitlerken, yüzü sarılı gizemli kişinin kimliği sosyal medyada büyük tartışma yaratmış durumda. Bu nedenle pek çok kişi "Dizide geri dönen isim Doğa mı, yoksa Rüzgar mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nilay'dan öğrendikleriyle Asil'in karşısına dikilen Mustafa, bedelini ödeyerek ondan istediği bilgileri almak üzere sözleşir. Mustafa'nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay'ı sıkıştırarak ondan bilgi almaya çalışır. Nursema ve Firaz'ın ilişkileri gayet iyi gidiyordur. Firaz karısına sürpriz doğum günü partisi yapmaya karar verir. Ancak beklenmeyen bir konuğun gelişiyle parti cehenneme döner. Firaz için artık yolun sonu gelmiştir. Ömer'in yaptığı düşünülen trafik kazasını araştırmaya girişen Kıvılcım, Asil'in de yardımıyla gerçeğe ulaştığında Ömer hürriyetine kavuşur. Asil'den aldığı delillerle Işıl'ın ne yaptığına iyice emin olan Mustafa, intikamını almak üzere harekete geçer.

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA DÖNÜYOR MU, RÜZGAR DÖNÜYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında görülen yüzü sargılı kişinin kim olduğu merak edildi. Doğa veya Rüzgar olabileceği yönünde yorumlar yapıldı. Yüzü sargılı kişinin kim olduğu ise yeni bölümde belli olacak.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).