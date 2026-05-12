Kıskanmak 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve çok yakında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Kıskanmak” dizisinin heyecanla beklenen tanıtım videosu yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle şimdiden ilgi uyandıran yapım, etkileyici atmosferi ve dikkat çekici sahneleriyle ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Kıskanmak’ın 33. bölüm fragmanı paylaşıldı mı?
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin afişi de büyük ses getirdi. Bu göz alıcı afiş, dizinin dramatik hikâyesini tek karede yansıtırken; karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü styling’iyle de dikkat çekiyor. Peki, Kıskanmak dizisinin 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KISKANMAK OYUNCU KADROSU
Ay Yapım imzalı “Kıskanmak” dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.
KISKANMAK DİZİ KONUSU
“Kıskanmak”, ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha’nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.
KISKANMAK KARAKTERLERİ
Dizi, izleyiciyi Seniha’nın (Özgü Namal) annesi Mediha’dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit’ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen iç dünyasına götürüyor. Tanıtımda Seniha’nın sabırla planladığı hamleler ve intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürütmeye çalışıyor.
KISKANMAK 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
“Kıskanmak” dizisinin 33. bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.
KISKANMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Aziz’i kaçıranın Nalan olduğunun ortaya çıkmasıyla Nüzhet’le büyük bir yüzleşme yaşanır. Mediha’nın intiharından sonra Cihan, Seniha’nın en büyük dayanağı olur. Mükerrem, oğlunu Nalan’dan uzak tutmak için radikal bir karar alırken, Halit Nalan’a Nüzhet’le ilgili tüm dengeleri değiştirecek sırrı açıklar.
SON BÖLÜM ÖZETİ
Mediha demir parmaklıkların ardına girince bugünün ve geçmişinin karanlığıyla yüzleşir. Cihan, Seniha’nın ona yalan söylediğini öğrenince sarsılır. Nalan, Mükerrem’den kurtulmak için kontrolsüz bir yol seçer. Umutları tükenen Mediha hayatıyla ilgili seçim yapar. Cihan ise sevdiği kadının sakladığı sırları taşıyamayacağını anlar.
Ay Yapım yine kaliteli bir yapım çıkarmış ama iyi bi dizi yapmakla Avrupa standartlarında dizi yapmak başka şey tabi Bu dizinin aksine kuzey komşumuzun yapımları var ya müzik kullanımından oyuncu performansına kadar çok daha kontrollü ve profesyonel Bizim de baya yol gitmemiz gerek yani açıkcası ekonomik durum sektörü de etkiliyo tabii ama
Yine mi kadınlar intikam peşinde mi erkekler kurtarıcı mı? Mediha'nın intiharı da niye? Daha baştan bu tuzaklar oyunlar karmakarışık hikayeler sunuluyor. Dizinin konusu feminist açıdan problem teşkil ediyor, kadın karakterler ya kurban ya da intikam makinesi olarak resmediliyor bunun yerine güçlü, özerk karakterler görüyor olsak keşke.
Özgü Namal ve Selahattin Paşalı kombinasyonu çok iyi gözüküyor dediğim gibi Türk dizileri de iyiye gidebilir modern anlatım ve iyi senaristlerle Atatürk'ün istediği gibi sanatın gelişmesi için böyle yapımlar yapılması lazım
